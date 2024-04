Vergil Chițac de la peneleu, un amiral cu finalizare

Anul trecut, presa locală atrăgea atenția că străzile și bulevardele principale din Constanța arată ca după bombardament. Șoferii înjurau de mama focului și se plângeau de starea deplorabilă în care se aflau bulevardele Alexandru Lăpușneau, 1 Mai, Mamaia sau de gropile de pe strada Ștefan cel Mare, unii dintre aceștia preferând să renunțe la automobile din cauza costurilor ridicate ale reparațiilor. A mai trecut un an și cozile de la semafoare parcă s-au lungit. Ultima ploaie așternută peste lucrările fără sfârșit ale primăriei a lăsat în urmă pietre, gropi și șanturi adânci. Noroiul este pretutindeni. Canalizarea este înfundată, scurgerile sunt colmatate, iar bălțile au luat în stăpânire trotuare și carosabil.

Prezent, vineri 12 aprilie, la conferinţa de lansare a candidaţilor PNL Constanţa pentru următoarele alegeri locale, președintele PNL, Nicolae Ciucă, a subliniat faptul că “ liberalii nu trebuie să se laude cu absolut nimic, chiar nu au voie să se laude, ci trebuie să rămână cu picioarele pe pământ şi să lase faptele să vorbească.”

Același Ciucă a simțit nevoia să ridice în slăvi realizările epocale ale edililor șefi constănțeni: “Mă întrebau la intrare, distinsele doamne şi domni din presă, ce am simţit venind pe jos de la marginea staţiunii Mamaia până aici şi dacă s-a schimbat ceva în Constanţa. S-a schimbat, tocmai de aceea spun, acum doi ani, acum trei ani, acum un an, în Constanţa era destul de multă forfotă, nu toată lumea era mulţumită, dar nu poţi să faci ceva dacă nu te apuci să strici ceea ce nu funcţionează sau să pregăteşti şi să amenajezi ceea ce ţi-ai propus. “

Câteva zile mai târziu, jurnaliștii redacției noastre au refăcut traseul fostului premier. Aceștia au pornit pe Bulevardul Mamaia, una dintre cele mai folosite artere de transport, atât de localnici cât și de turiști. Ce au găsit cârcotașii, în prag de sezon turistic? Puteți vedea în imaginile atașate acestui material. Dezastru. Cozi kilometrice de automobile, ambuteiaje în toate intersecțiile și cetățeni furioși făcând echilibristică pe borduri de ciment, în mijlocul nămolului. Au mai găsit bolovani pe trotuare, gropi, buldozere în mijlocul drumului, canale colmatate, bălți, noroaie și un oraș care arată ca după bombardament. Canalele înălțate în mijlocul șoselei, râcâite peste noapte de diverse utilaje, îți pot distruge mașina într-o clipă. Traficul de coșmar te ruinează psihic, financiar și fizic în fiecare zi. Un constănțean șugubăț ne-a trimis pe adresa redacției cîteva fotografii cu pironul de 20 de cm, înfipt în cauciucul mașinii.Trecuse peste un limitator stradal de viteză din material plastic fixat pe carosabil cu astfel de șuruburi. Altul ne-a arătat plăcuțele de frână distruse pe “Drumul Oaselor” care duce în stațiunea Mamaia.

Despre primarul liberal, amiral în rezervă, profesor doctor, Vergil Chițac, printre înjurăturile cetățenilor furioși, șeful de la capitală are numai cuvinte de laudă. Entuziast, Ciucă afirmă în fața microfoanelor, că edilul constănțean nu are probleme cu finalizarea. “Astăzi, când am venit, într-adevăr lucrările s-au finalizat şi când mai venea domnul primar la Bucureşti şi discutam de ce avem de făcut, îl întrebam de fiecare dată: domnule amiral, finalizaţi? Finalizez. Iacătă că a reuşit ca parte din proiectele pe care le-a început să le finalizeze”, a mai afirmat Ciucă la conferința sus menționată. La ce anume se referea oare liderul PNL ?

Eduard Ovidiu Ohanesian