Vestea bună vine de la Wimbledon!

Gabriela Ruse, 152 WTA, s-a calificat, joi, pe tabloul principal al Wimbledon.

Ruse a trecut în ultimul tur al calificărilor de Lea Boskovic (Croaţia, 199 WTA), scor 6-2, 6-2.

Meciul a durat 67 de minute.

Meciul a durat o oră şi 15 minute.

Cele două românce şi-au asigurat câte 60.000 de lire sterline şi 50 de puncte WTA.

Pe tabloul principal, România avea deja patru reprezentante: Sorana Cîrstea, Ana Bogdan, Irina Begu şi Jaqueline Cristian.

A big day in the young career of Anca! Playing Wimbledon qualifying for the first time and she shows she belongs as she gets the win today and qualifies for the main draw. The first slam main draw of her career! Anca Todoni defeated Nuria Parrizas Diaz 6-2, 6-4. pic.twitter.com/xq2guzxNQq

— Romanian Tennis (@WTARomania) June 27, 2024