(VIDEO) Activiști de mediu au atentat la Constituția originală a SUA

O nouă ispravă a activiștilor de mediu. Activişti au aruncat miercuri, la Washington, cu praf roşu pe geamul care protejează exemplarul original al Constituţiei SUA. Ei vor ca preşedintele Joe Biden să declare starea de urgenţă climatică.

„Nu ne dorim sfârşitul civilizaţiei, dar acesta este drumul pe care ne aflăm în prezent”, a avertizat grupul Declare emergency, care a revendicat acţiunea pe X (fostul Twitter), postând o înregistrare video.

Activiştii au desfăşurat deja o acţiune de asalt împotriva unei sculpturi de Degas într-un muzeu din Washington.

Arhivele Naţionale ale SUA adăpostesc exemplarele originale ale Declaraţiei de Independenţă şi ale Constituţiei, scrise în 1787.

„În jurul orei 14.30, doi indivizi au aruncat cu pulbere roşie în geamul care o protejează. Ei au fost arestaţi imediat”, au transmis Arhivele Naţionale într-un comunicat.

„Luăm foarte în serios acest tip de vandalism şi vom insista ca autorii să fie urmăriţi în justiţie”, a precizat un arhivar american.

Just now: the Rotunda of the National Archives in Washington DC was evacuated after two climate activists dumped red powder on themselves and the case holding the United States Constitution.

Both were arrested in minutes. pic.twitter.com/opeTJcs7GH

— Ford Fischer (@FordFischer) February 14, 2024