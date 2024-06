(VIDEO) Au vandalizat portretul Regelui Charles

Activiştii pentru drepturile animalelor au vandalizat, marţi, un portret oficial recent al regelui Charles al III-lea, realizat de artistul Jonathan Yeo. Este vorba despre activişti din cadrul grupului britanic Animal Rising, gestul venind în semn de protest împotriva Societăţii Regale pentru Prevenirea Cruzimii faţă de Animale (RSPCA), o organizaţie pentru protecţia animalelor sponsorizată de monarh, pe care Animal Rising o acuză de cruzime faţă de animale.

‼️BREAKING: No Cheese Gromit! King Charles Portrait Redecorated‼️ @RoyalFamily

‼️Find out why King Charles, Patron of the RSPCA should ask them to drop the Assured Scheme -> https://t.co/pTneW0QCWf 👈 pic.twitter.com/jYLHFuxtHB

— Animal Rising (@AnimalRising) June 11, 2024