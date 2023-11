(VIDEO) Ce face rusoaica în mijlocul drumului

O rusoaică a fost reținută pentru un sandviș cu caviar roșu.

Gulina Naumann, rezidentă în Moscova, s-a filmat stând pe jos în Piața Roșie cu un recipient de 14 kg de caviar roșu și un sandviș uriaș în mâini. Pentru aceasta ea și prietena ei au fost reținute. Oamenii legii au considerat-o drept o acțiune neautorizată din cauza mărimii sandvișului și a cantității de caviar.

🤡 Russian woman detained for a sandwich with red caviar

Moscow resident Gulina Naumann shot a video of herself sitting on Red Square with a 14-kg container of red caviar and a huge sandwich in her hands. For this she and her friend were detained. Law enforcers considered it as… pic.twitter.com/TmZzM8VMLd

— NEXTA (@nexta_tv) November 29, 2023