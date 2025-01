(VIDEO) Coșmar cu repetiție în Los Angeles

Un nou incendiu a izbucnit miercuri la nord de Los Angeles, ducând la ordine de evacuare într-o regiune deja lovită de incendii devastatoare, transmite AFP.

Flăcările s-au extins rapid în împrejurimile lacului Castaic și au distrus 1.400 de hectare de teren în mai puțin de două ore.

Focul a fost aprins de vânturile fierbinți și uscate din Santa Ana care continuă să sufle în regiune, împingând un nor vast de fum și jar deasupra flăcărilor.

Ordine de evacuare au fost emise în zonele din jurul lacului, situat la aproximativ 50 de kilometri nord de Los Angeles și în apropierea orașului Santa Clarita.

California de Sud este în alertă de când incendiile masive au devastat o parte din Los Angeles, omorând peste 27 de persoane și distrugând peste 15.000 de structuri.

#UPDATE: A view of the now 9,400-acre #HughesFire from Sky5, where 4,000 firefighting personnel are assigned and more than 30,000 residents have been forced to evacuate. WATCH LIVE COVERAGE: https://t.co/QdxWZ4ibDh pic.twitter.com/UBXmCpUUG5

— KTLA (@KTLA) January 23, 2025