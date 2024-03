(VIDEO) Infernalul viscol american

Un viscol masiv a lovit mai multe regiuni din statele americane California şi Nevada, în vestul Statelor Unite ale Americii, informează duminică BBC.

Furtuna de zăpadă a cauzat închiderea drumurilor principale şi a mai multor staţiuni de schi, lăsând totodată zeci de mii de locuinţe fără curent electric.

Viscolul a fost deosebit de sever în regiunea Munţilor Sierra Nevada, unde vânturile au atins la rafală viteza de 305 km/h.

Localnicii au fost avertizaţi în legătură cu „un risc ridicat spre extrem de avalanşă” în acea regiune, inclusiv în zona din vecinătatea Lacului Tahoe.

Mii de persoane din Nevada şi aproape 24.000 din California au rămas fără electricitate.

O porţiune de 121 km din autostrada Interstate 80 a fost închisă sâmbătă. Biroul Highway Patrol din Truckee, California, un oraş de lângă graniţa cu Nevada, a declarat pe reţeaua de socializare X că „personalul de urgenţă şi camioanele de tractare au avut dificultăţi în a ajunge la automobilişti din cauza condiţiilor de viscol”.

Zonele montane au fost cele mai afectate de furtună.

Un angajat al Serviciului Naţional de Meteorologie din Statele Unite a declarat sâmbătă că se aşteaptă la depunerea unui strat de zăpadă cu o grosime de până la trei metri la altitudini mai mari, ceea ce ar putea crea „îngrijorări care să pună în pericol viaţa” persoanelor care locuiesc în apropierea Lacului Tahoe.

Mai multe staţiuni de schi din jurul Lacului Tahoe care au fost închise vineri au rămas închise şi sâmbătă, însă unele speră să se redeschidă duminică.

Parcul Naţional Yosemite a fost închis vineri, când vizitatorii au fost rugaţi să părăsească zona până la ora prânzului. Celebrul parc american va rămâne închis cel puţin până duminică după-amiază şi, posibil, chiar mai mult timp după aceea, în funcţie de condiţiile meteorologice.

Meteorologii din Statele Unite i-au îndemnat pe oameni să rămână în spaţiile în care se află în acest weekend şi să nu se deplaseze, avertizând că ar putea dura mult timp pentru a-i scoate pe navetiştii rămaşi blocaţi în zăpadă din cauza furtunii.

Alte zone ale Statelor Unite continuă să se confrunte cu fenomene meteorologice extreme.

Incendiile de vegetaţie fac ravagii în Texas, unde pompierii depun mari eforturi încercând să controleze un incendiu masiv în condiţii meteorologice dificile.

