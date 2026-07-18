VIDEO Jumătate de secol de când Nadia Comăneci atingea perfecțiunea. Cum își amintește gimnasta ziua în care a scris istorie

Nadia Comăneci a fost prima sportivă din istoria gimnasticii care să atingă perfecțiunea. La doar 14 ani, în sala olimpică din Montreal, performanța Nadiei Comăneci a dat peste cap chiar și tabela de scor. „1.00” era punctajul afișat pe tabela programată să arate un maxim de 9.99, povestește Comitetul Olimpic Român într-o postare pe Facebook. Gimnasta româncă luase primul 10 curat din istoria gimnasticii.

Azi, 18 iulie 2026, se împlinesc exact 50 de ani de la acel moment. În 30 mai, Nadia Comăneci a fost decorată de președintele Nicușor Dan cu Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Mare Cruce. totodată, anul 2026 este anul Nadia Comăneci în România.

Nadia Comăneci: Au trecut foarte mulți ani de atunci și nu toate momentele sunt la fel de clare în amintire

La fix 50 de ani după performanța istorică, Nadia Comăneci a vorbit pentru GSP despre acel moment. „Eu îmi doream măcar o medalie”, dezvăluie gimnasta în discuția cu jurnaliștii. Aceasta a vorbit și despre momentul care a emoționat-o cel mai mult în ultima perioadă, plină de evenimente festive.

„Cred că cel mai emoționant moment din această perioadă a fost întoarcerea la Onești. Totodată, revederea cu fostele mele colege de gimnastică a avut o încărcătură specială, întrevedere care a avut loc cu o zi înainte de Gala organizată de COSR. Gala, în care a fost omagiată performanța unei mici sportive care a schimbat istoria sportului, care, îmi face plăcere să cred, a făcut mulți copii să-și dorească să facă sport, să muncească în fiecare zi să-și depășească limitele, a reprezentat un moment care a rămas în sufletul meu.”

Nadia Comăneci a rememorat în interviu și ziua în care a scris istorie.

„Ziua de 18 iulie este, desigur, una specială, însă au trecut foarte mulți ani de atunci și nu toate momentele sunt la fel de clare în amintire. Eram concentrată pe exercițiile pe care le pregătisem la antrenamente și îmi doream să le execut cât mai bine în timpul competiției. Presiunea exista. Era presiunea pe care ne-o impuneam fiecare dintre noi, gimnastele. Pentru că visul oricărui sportiv este Olimpiada, iar toată energia noastră era îndreptată spre ceea ce aveam de făcut la aparate.”

„După 50 de ani, acel moment continuă să inspire”

Cu ocazia aniversării a 50 de ani de la performanța istorică, Comitetul Olimpic Român a postat videoclipul cu proba gimnastei, dar și un mesaj de apreciere pentru Nadia Comăneci.

„18 iulie 1976 – Ziua în care perfecțiunea a schimbat istoria

Există zile care rămân în istorie. Și există zile care schimbă istoria. 18 iulie 1976 este una dintre ele.

Într-o sală olimpică din Montreal, o gimnastă de doar 14 ani a realizat ceea ce lumea sportului considera imposibil. Tabela electronică, construită să afișeze maximum 9.99, a arătat 1.00, pentru că nimeni nu își imaginase că perfecțiunea putea fi atinsă.

În acea clipă, Nadia Comăneci nu a câștigat doar o competiție. A schimbat pentru totdeauna gimnastica. A schimbat felul în care lumea privește performanța. A demonstrat că limitele există doar până când cineva are curajul să le depășească.

Primul 10 nu a fost despre o notă. A fost despre ani de muncă, disciplină, sacrificii și încrederea că fiecare exercițiu poate fi făcut puțin mai bine decât cel de ieri.

De aceea, după 50 de ani, acel moment continuă să inspire. Îi inspiră pe copiii care intră pentru prima dată într-o sală de sport. Îi inspiră pe cei care aleg să nu renunțe. Îi inspiră pe toți cei care înțeleg că performanța adevărată nu se măsoară doar în medalii, ci în puterea de a transforma un vis într-o realitate.

În Anul Nadia 2026, celebrăm nu doar primul 10 din istorie. Celebrăm valorile care l-au făcut posibil: Perseverența. Curajul. Disciplina. Respectul. Inspirația.

Și convingerea că perfecțiunea nu este un scop în sine, ci rezultatul pasiunii și al muncii duse până la capăt.

18 iulie 1976. Perfecțiunea a fost atinsă. Moștenirea ei continuă să inspire lumea”, este mesajul postat de COR pe Facebook.