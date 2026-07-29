VIDEO O ursoaică s-a încuiat într-o mașină în Colorado și a claxonat ore în șir spre disperarea oamenilor

Un „șofer” neașteptat și o salvare de la distanță

Incidentul a avut loc pe 21 iulie 2026, în localitatea Gold Hill, Colorado. Treziți în miez de noapte de un claxon continuu, vecinii au crezut inițial că este vorba despre o alarmă defectă sau o problemă tehnică a vreunui autoturism parcat. Abia dimineața au descoperit sursa zgomotului: o ursoaică rămasă captivă într-un SUV lăsat descuiat de proprietari, scrie zooland.ro.

Odată intrată în mașină în căutare de hrană, ușile s-au închis accidental. Animalul s-a panicat, s-a urcat pe scaunul șoferului și a început să apese repetat pe volan, generând concertul de claxoane care a ținut trează întreaga zonă.

Salvarea a venit din partea unui vecin, Patrick Sullivan. Pentru a nu se pune în pericol și pentru a elibera animalul în siguranță, bărbatul a recurs la o soluție ingenioasă: a legat o frânghie lungă de mânerul portierei și a tras de la distanță. Imediat ce ușa s-a deschis, ursoaica a fugit afară și s-a făcut nevăzută în pădure.

Pagubele lăsate în urmă și avertismentul biologilor

Deși incidentul s-a încheiat fără ca vreo persoană sau animalul să fie rănite, autoturismul nu a scăpat intact. În agitația sa, ursoaica a îndoit un panou interior al portierei și a declanșat airbagul din volan.

Specialiștii biologi atrag atenția că astfel de situații devin tot mai frecvente în state precum Colorado, California sau Montana. Expansiunea zonelor rezidențiale și reducerea habitatului natural împing urșii spre comunitățile umane. Mai mult, urșii negri au un simț olfactiv formidabil — estimat a fi de zeci de ori mai performant decât cel al unui câine. Ei pot fi atrași în mașini de ambalaje goale de la fast-food, pungi de chipsuri uitate pe banchetă. Totodată, mai sunt atrași de hrana pentru animalele de companie și chiar de băuturi dulci sau lăzi frigorifice de picnic

În urma acestui eveniment, autoritățile locale au reiterat importanța prevenției. Locuitorilor și turiștilor li se recomandă să nu lase niciodată alimente sau deșeuri odorizante în autovehicule și să se asigure că portierele sunt mereu încuiate pe timpul nopții.

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