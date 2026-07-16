VIDEO Presa din Anglia dă vina pe selecționerul Thomas Tuchel, după eliminarea de la Cupa Mondială

Presa engleză îl acuză pe selecţionerul Thomas Tuchel după eliminarea echipei de la Cupa Mondială în semifinale, de către Argentina. Miercuri seară, argentinienii s-au impus cu 2-1 înscriind pe final, după ce Anglia a condus cu 1-0, potrivit News.ro.
Tuchel este acuzat de laşitate pentru că a optat pentru o tactică defensivă pentru a menţine scorul la 1-0, ceea ce evident a avut un efect contrar.
Sky Sports: “Cum schimbările făcute de Tuchel au avut un efect contrar spectaculos, ducând la prăbuşirea Angliei”
“Thomas Tuchel a fost gamblerul Angliei. O echipă pe care puţini alţii ar fi ales-o. O victorie obţinută cu spatele la zid împotriva Mexicului. Titularizarea lui Morgan Rogers pe baza „unei intuiţii a antrenorului”.
Însă, în cele din urmă, un singur pariu pare să fi costat Anglia un loc în finala Cupei Mondiale.
În ultimele şapte minute, totul s-a prăbuşit.
De fapt, punctul de ruptură a fost o schimbare efectuată în minutul 71.
Introducerea lui Ezri Konsa şi trecerea Angliei la un sistem cu cinci fundaşi timp de mai bine de 20 de minute împotriva campioanei en titre a Cupei Mondiale sunt uşor de criticat în retrospectivă, dar au părut la fel de discutabile chiar în momentul în care Gordon a fost înlocuit.
Tuchel a fost angajat pentru a duce lucrurile la un nivel superior. Sub conducerea lui Southgate, Anglia a învins echipele pe care trebuia să le învingă şi a eşuat atunci când era considerată outsider. Din acest punct de vedere, nimic nu s-a schimbat”
„As soon as you lose, you get criticised” 💬
Thomas Tuchel says he doesn’t believe he got his substitutions wrong but will take any responsibility for the decisions. pic.twitter.com/iOqZGnLpjU
— Sky Sports News (@SkySportsNews) July 15, 2026
Independent: Thomas Tuchel şi-a pierdut curajul, iar laşitatea sa evidentă a pus capăt visului Angliei la Cupa Mondială
“Anglia pierde cumva un loc în finala Cupei Mondiale, pentru că Thomas Tuchel îşi pierde curajul.
Această campanie tenace, care a adus Anglia la un pas de cel mai mare moment al său din 1966 încoace, se încheie cumva ca fiind cea mai proastă de până acum: o înfrângere cu 2-1 în faţa Argentinei, care nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată.
Au cedat iniţiativa, au cedat terenul, au cedat spaţiul din jurul careului propriu şi – în cele din urmă – au cedat meciul. Decizia de a trece la o formaţie cu cinci fundaşi încă de la pauza de hidratare din repriza a doua – în minutul 67 – a fost inexplicabilă la momentul respectiv şi acum pare că va rămâne în istorie ca unul dintre cele mai derutante momente din istoria fotbalului englez.
Pauza de hidratare a deschis porţile pentru Anglia. Criticile vor fi, pe bună dreptate, usturătoare. Poate că nu era în joc un trofeu propriu-zis, aşa cum a fost în finala Euro 2020, dar prăbuşirea autoprovocată pare cu atât mai inutilă şi, prin urmare, cu atât mai gravă.
Gareth Southgate nu a făcut niciodată aşa ceva.
Nu face decât să întărească senzaţia că acest lucru nu se va întâmpla niciodată.
Este o decizie care merită demiterea? Toţi banii aceia… pentru asta?”
Daily Express: Thomas Tuchel este de vină pentru înfrângerea Angliei, după ce decizia sa s-a întors împotriva echipei în prăbuşirea din meciul cu Argentina
„Anglia se afla în al nouălea cer când Anthony Gordon a adus-o în avantaj la 10 minute după reluarea meciului. Înaintea turneului, Tuchel a vorbit despre urcarea pe vârful unui munte şi răzbunarea eşecurilor anterioare ale Angliei la Cupa Mondială.
Golul lui Gordon din minutul 55 a reprezentat vârful aventurii Angliei la Cupa Mondială. Tot ce a urmat de atunci a fost o coborâre alunecoasă şi terifiantă către şi mai multă disperare la Cupa Mondială. Se pot număra 62 de ani de suferinţă…
Prima schimbare l-a adus pe Ezri Konsa în locul marcatorului Gordon. Anglia a trecut la un sistem cu cinci fundaşi şi a invitat presiunea adversarului. Dan Burn şi Nico O’Reilly s-au alăturat „petrecerii” la scurt timp după aceea. S-a cedat şi mai mult spaţiu”.
BBC – „Pasivă” şi „dezintegrată” – a plătit Anglia preţul tacticii defensive a lui Tuchel?
“Anglia era la un pas de a ajunge în prima sa finală la Cupa Mondială masculină după 1966.
Conducea cu 1-0 împotriva Argentinei, campioana mondială en titre, când ceasul de pe stadionul din Atlanta a ajuns la minutul 84 – iar apoi totul a luat o întorsătură groaznică.
Enzo Fernandez a egalat cu un şut puternic în minutul 85, înainte ca Lautaro Martinez să înscrie golul victoriei cu o lovitură de cap în minutul 92 – ambele goluri venind în urma unor pase decisive ale lui Lionel Messi.
Pur şi simplu, visurile Angliei la Cupa Mondială s-au spulberat.
Jucătorii munciseră din greu pentru a prelua conducerea prin Anthony Gordon în minutul 55 – iar apoi s-au retras în defensivă şi au plătit preţul.
Decizia selecţionerului Angliei, Thomas Tuchel, de a adopta o tactică defensivă s-a întors spectaculos împotriva echipei.
Dar ar fi trebuit oare Anglia să încerce să închidă meciul când conducea cu 1-0?
Nu au făcut-o – şi au avut doar 12% din posesia mingii din momentul în care au preluat conducerea până la primirea celui de-al doilea gol.”
Sky News: “Anglia eliminată din Cupa Mondială: A greşit Thomas Tuchel?”
“Cu Anglia angajată acum în lupta pentru locul al treilea, criticii încep inevitabil să se întrebe de ce echipa nu a reuşit să treacă de Argentina la Atlanta”.
12 comentarii
„Dibu”, portarul sud-american, nu a fost în cea mai bună zi a lui. Da’ golul reprezentativei Perfidului Albion a fost absolut întîmplător, și contra cursului jocului. Dacă nu se nimerea faza aia, albionezii perfizi n’-ar fi avut nici o fază de poartă în tot meciul, deși aLbitrul arrabo-an’rikan a dat toate deciziile în favoarea lor, că așea avea ORDIN de la Ynphantinoo. O întrebare am: l-a văzut careva din voi pe teren pe Kane, în meci? Io NU.
Tuchel a început să scoață jucătorii din atac și de la mijloc și să facă schimbări defensive pentru că a văzut că-s obosiți și că echipa NU-I ÎN STARE SĂ ȚINĂ DE MINGE și să-i țină la distanță de careu pe argentinieni! Nou-intrații în prima fază n-au adus nici un plus de siguranță, așea că Tuchel a continuat să introducă ‘rroi defensivi pentru a întări apărarea, că mai erau puține minute de joc. Primul gol l-au primit pentru că argentinianul a avut timp să se poziționeze pe minge (bine, și pasele repetate-la-indigo în zona aia, ale lui Messi – combinate cu driblinguri ce să-i scoață din „dispozitiv” – au fost geniale, și a reușit astfel să desfacă poziționarea inglișă), au intrat tîrziu în fața lui, s-au ferit de minge (!), iar portatul a fost de că’t (vedeta Belli’-ce-vrea-mușkii-tăi l-a înjurat imediat pe portar, s-a văzut în filmare că a mîrîit „a fost pe mijlocul porții”!) La golul al doilea, la fel: apărarea albionezilor perfizi a fost la nivelu’ mămăličkylor „Marelui” Turk, Messi „și-a făcut numărul” și a pus pe capul lui Martinez o centrare perfectă.
Tuchel nu a fost deloc vinovat pentru înfrîngere, jucătorii au fost cei care au pierdut meciul, fiecare din ei cu argentinianul lui în față.
A uitat…scz
Anglia a pierdut ptr ca au uitat cate stele sunt pe pieptul Argentinei!
Foarte prost antrenorul. parca a vrut sa saboteze nationala. OK. Te retragi. Dar lasi in fata un jucator rapid ptr contraatac. El la lasat pe Kane. Kane trebuia sa fie la 30m de poarta si sa paseze.
Iar selectia a fost praf. Cole Palmer, Alexander Arnold, GibsWhite, Phil Foden, Greenwood …fasati acasa. La luat pe Henderson care nu mai joaca nici la echipa de club. Iar daca a vrut sa-l lase pe Mesi sa centreze non stop, macar sa-l fi avut pe Maguire acolo sa respinga cu capu.
Asa sunt englezii: niciodata nu isi asuma responsabilitatea. Cu alte cuvinte la placinte inainte la razboi inapoi. Nu degeaba e tara lor in drum spre lumea a treia. Incompetenta crasa si fuduluie proasta.
Negresit, Argentina a fost mai buna. O victorie meritata pe deplin.
Tactica antrenorului, sau acceptata de acesta,…sa te retragi in careu ca sa rezisti 35 minute, dupa ce ai dat un gol…este ceea ce a determinat pierderea meciului. Nu poti sa tii piept 35 minure argentinienilor pentru care (s-a vazut) Messi este un Guru…Si asa au pierdut!
Sa dai vina pe antrenor, inseamna sa refuzi aprecierea pentru adversarul mai bun. Inca de la zero-zero, Argentina era cea care domina, iar golul Angliei a venit intamplator. Argentina a jucat diversificat, atat pe flancuri, cat si central, atat cu suturi, cat si cu centrari si driblinguri de patrundere. In rest, can-canuri si suse pentru audiente…
DE CE ACUZA TOTI ANTRENORUL?
IN TEREN JOACA 11 JUCATORI ,DAR NU TOTI SE STRADUIESC LA FEL
SELECTIA LUI TUCHEL A FOST SUPERCONTESTATA DAR A AJUNS IN SEMIFINALELE MONDIALE
DACA SCHIMBA PORTARUL SI ADUCE UN COORDONATOR DE JOC INTELIGENT CISTIGA TOT IN URMATORII 5 ANI
Incorect.
I-am remarcat comportamentul, coleric, haotic, necontrolabil emotional. Cu asa antrenor cum poti spera la o strategie pe teren?
Dar minunatii ratangii pe sute de milioane ce au facut ? Nici macar n-au bagat autobuzul in poarta. Terminati cu zicalele acestea idi: victoria este a jucatorilor, infrangerea este a antrenorului !