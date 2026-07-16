VIDEO Presa din Anglia dă vina pe selecționerul Thomas Tuchel, după eliminarea de la Cupa Mondială

Presa engleză îl acuză pe selecţionerul Thomas Tuchel după eliminarea echipei de la Cupa Mondială în semifinale, de către Argentina. Miercuri seară, argentinienii s-au impus cu 2-1 înscriind pe final, după ce Anglia a condus cu 1-0, potrivit News.ro.

Tuchel este acuzat de laşitate pentru că a optat pentru o tactică defensivă pentru a menţine scorul la 1-0, ceea ce evident a avut un efect contrar.

Sky Sports: “Cum schimbările făcute de Tuchel au avut un efect contrar spectaculos, ducând la prăbuşirea Angliei”

“Thomas Tuchel a fost gamblerul Angliei. O echipă pe care puţini alţii ar fi ales-o. O victorie obţinută cu spatele la zid împotriva Mexicului. Titularizarea lui Morgan Rogers pe baza „unei intuiţii a antrenorului”.

Însă, în cele din urmă, un singur pariu pare să fi costat Anglia un loc în finala Cupei Mondiale.

În ultimele şapte minute, totul s-a prăbuşit.

De fapt, punctul de ruptură a fost o schimbare efectuată în minutul 71.

Introducerea lui Ezri Konsa şi trecerea Angliei la un sistem cu cinci fundaşi timp de mai bine de 20 de minute împotriva campioanei en titre a Cupei Mondiale sunt uşor de criticat în retrospectivă, dar au părut la fel de discutabile chiar în momentul în care Gordon a fost înlocuit.

Tuchel a fost angajat pentru a duce lucrurile la un nivel superior. Sub conducerea lui Southgate, Anglia a învins echipele pe care trebuia să le învingă şi a eşuat atunci când era considerată outsider. Din acest punct de vedere, nimic nu s-a schimbat”

„As soon as you lose, you get criticised” 💬 Thomas Tuchel says he doesn’t believe he got his substitutions wrong but will take any responsibility for the decisions. pic.twitter.com/iOqZGnLpjU — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 15, 2026

Independent: Thomas Tuchel şi-a pierdut curajul, iar laşitatea sa evidentă a pus capăt visului Angliei la Cupa Mondială

“Anglia pierde cumva un loc în finala Cupei Mondiale, pentru că Thomas Tuchel îşi pierde curajul.

Această campanie tenace, care a adus Anglia la un pas de cel mai mare moment al său din 1966 încoace, se încheie cumva ca fiind cea mai proastă de până acum: o înfrângere cu 2-1 în faţa Argentinei, care nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată.

Au cedat iniţiativa, au cedat terenul, au cedat spaţiul din jurul careului propriu şi – în cele din urmă – au cedat meciul. Decizia de a trece la o formaţie cu cinci fundaşi încă de la pauza de hidratare din repriza a doua – în minutul 67 – a fost inexplicabilă la momentul respectiv şi acum pare că va rămâne în istorie ca unul dintre cele mai derutante momente din istoria fotbalului englez.

Pauza de hidratare a deschis porţile pentru Anglia. Criticile vor fi, pe bună dreptate, usturătoare. Poate că nu era în joc un trofeu propriu-zis, aşa cum a fost în finala Euro 2020, dar prăbuşirea autoprovocată pare cu atât mai inutilă şi, prin urmare, cu atât mai gravă.

Gareth Southgate nu a făcut niciodată aşa ceva.

Nu face decât să întărească senzaţia că acest lucru nu se va întâmpla niciodată.

Este o decizie care merită demiterea? Toţi banii aceia… pentru asta?”

Daily Express: Thomas Tuchel este de vină pentru înfrângerea Angliei, după ce decizia sa s-a întors împotriva echipei în prăbuşirea din meciul cu Argentina

„Anglia se afla în al nouălea cer când Anthony Gordon a adus-o în avantaj la 10 minute după reluarea meciului. Înaintea turneului, Tuchel a vorbit despre urcarea pe vârful unui munte şi răzbunarea eşecurilor anterioare ale Angliei la Cupa Mondială.

Golul lui Gordon din minutul 55 a reprezentat vârful aventurii Angliei la Cupa Mondială. Tot ce a urmat de atunci a fost o coborâre alunecoasă şi terifiantă către şi mai multă disperare la Cupa Mondială. Se pot număra 62 de ani de suferinţă…

Prima schimbare l-a adus pe Ezri Konsa în locul marcatorului Gordon. Anglia a trecut la un sistem cu cinci fundaşi şi a invitat presiunea adversarului. Dan Burn şi Nico O’Reilly s-au alăturat „petrecerii” la scurt timp după aceea. S-a cedat şi mai mult spaţiu”.

BBC – „Pasivă” şi „dezintegrată” – a plătit Anglia preţul tacticii defensive a lui Tuchel?

“Anglia era la un pas de a ajunge în prima sa finală la Cupa Mondială masculină după 1966.

Conducea cu 1-0 împotriva Argentinei, campioana mondială en titre, când ceasul de pe stadionul din Atlanta a ajuns la minutul 84 – iar apoi totul a luat o întorsătură groaznică.

Enzo Fernandez a egalat cu un şut puternic în minutul 85, înainte ca Lautaro Martinez să înscrie golul victoriei cu o lovitură de cap în minutul 92 – ambele goluri venind în urma unor pase decisive ale lui Lionel Messi.

Pur şi simplu, visurile Angliei la Cupa Mondială s-au spulberat.

Jucătorii munciseră din greu pentru a prelua conducerea prin Anthony Gordon în minutul 55 – iar apoi s-au retras în defensivă şi au plătit preţul.

Decizia selecţionerului Angliei, Thomas Tuchel, de a adopta o tactică defensivă s-a întors spectaculos împotriva echipei.

Dar ar fi trebuit oare Anglia să încerce să închidă meciul când conducea cu 1-0?

Nu au făcut-o – şi au avut doar 12% din posesia mingii din momentul în care au preluat conducerea până la primirea celui de-al doilea gol.”

Sky News: “Anglia eliminată din Cupa Mondială: A greşit Thomas Tuchel?”

“Cu Anglia angajată acum în lupta pentru locul al treilea, criticii încep inevitabil să se întrebe de ce echipa nu a reuşit să treacă de Argentina la Atlanta”.