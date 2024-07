(VIDEO) Ruşii au distrus un avion MiG-29

Rusia a anunţat joi că a distrus un avion de luptă MiG-29 într-un atac asupra unei baze aeriene ucrainene din regiunea Dnipro, în zona central-estică a Ucrainei, transmite AFP.

Potrivit Ministerului Apărării rus, avionul, precum şi alte echipamente şi vehicule care se aflau la baza din Dolghinţevo, au fost distruse de o rachetă balistică Iskander.

Ministerul rus a difuzat pe contul său de Telegram imagini menite să ilustreze această operaţiune.

Marţi, Rusia a afirmat că a distrus cinci avioane de luptă Su-27 la o bază aeriană din apropiere de Mirgorod, la circa 150 de km de frontiera rusă.

Aceste lovituri ruse asupra unor aerodromuri au loc în timp ce Ucraina aşteaptă cu nerăbdare livrarea de avioane de luptă F-16. Apărarea bazelor unde acestea vor fi staţionate este o provocare pentru ucraineni şi pentru aliaţii lor occidentali.

#BREAKING 🇷🇺🇺🇦 Russian ballistic missiles struck the Dolgintsevo airbase.

Reports indicate an Iskander strike destroyed 1x MIG-29 and damaged 2x SU-25s. pic.twitter.com/oG8RmrxIJ7

— Heyman_101 (@SU_57R) July 3, 2024