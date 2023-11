(VIDEO) S-a dezlănțuit iadul la Chelyabinsk

Incendiu la uzina de tractoare din Chelyabinsk, Rusia.

Potrivit martorilor oculari, înaintea incendiului s-a auzit zgomotul unei explozii, iar deasupra teritoriului centralei s-a ridicat un nor de foc.

Uzina este una dintre cele mai importante instalații ale industriei ruse de apărare. Fabrica produce motoare pentru rezervoare.

Fire at the #Chelyabinsk Tractor Plant

According to eyewitnesses, the sound of an explosion was heard before the fire, and a cloud of fire rose above the territory of the plant.

The plant is one of the most important facilities of the Russian defense industry. The plant… pic.twitter.com/y4hL2YiJpK

— NEXTA (@nexta_tv) November 26, 2023