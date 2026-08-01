„În ciuda zgomotului politic, România funcționează. Parlamentul a trecut săptămâna asta mai multe legi care erau jaloane în PNRR și o să promulg aceste legi săptămâna viitoare”, a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan a menționat că printre actele adoptate de Parlament se află și Codul urbanismului, o lege aflată în dezbatere încă din 2019, care include și rezultatele referendumului din București din 2024.

„Printre ele, Codul urbanismului, o lege importantă, care este în dezbatere încă din 2019. Mă bucur că această lege importantă a trecut. Mă bucur că în ea sunt cuprinse rezultatele referendumului din București din 2024, așa cum ele au fost cuprinse pe partea financiară și în legea bugetului pe 2026”, a spus președintele.

Legea salarizării, cel mai dificil jalon PNRR

Nicușor Dan a precizat că mai sunt trei jaloane PNRR de îndeplinit, dintre care două urmează să fie dezbătute în Parlament săptămâna viitoare.

„Au rămas trei jaloane PNRR. Două dintre ele, legea ANI și legea biodiversității, vor fi dezbătute săptămâna viitoare de Parlament. Cele două camere ale Parlamentului au fost deja convocate. Și a mai rămas legea salarizării, ultimul jalon și cel mai dificil din PNRR, unde dezbaterea e în curs și mă bucur că greva din sănătate a fost suspendată, e un mic pas înainte”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a vorbit și despre existența unui acord politic privind direcțiile economice majore ale României, indiferent de componența viitorului Guvern.

„Există acord politic pentru păstrarea traiectoriei financiare asumate de România, indiferent de compoziția politică a viitorului Guvern”, a afirmat acesta.

„Există acord politic pentru trecerea la euro”

Potrivit lui Nicușor Dan, există un consens și în privința elaborării bugetului pentru anul 2027, dar și privind pregătirea trecerii României la moneda euro.

„Există acord politic pentru elaborarea bugetului 2027, încă din toamna acestui an, pentru predictibilitate, indiferent de compoziția politică a viitorului Guvern.

„Și există acord politic pentru trecerea la euro. Viitorul Guvern, indiferent de compoziția sa politică, împreună cu Banca Națională, vor întocmi foaia de parcurs pentru următorii ani în care să facem toate acțiunile necesare pentru trecerea la euro”, a adăugat el.

Nicușor Dan: Există în raportul Fitch o oarecare îngrijorare față de situația politică din România

Despre evaluarea Fitch, Nicușor Dan a precizat că acesta reconfirmă stabilitatea financiară a României, dar menționează și anumite preocupări legate de climatul politic.

„Salut raportul Fitch, care reconfirmă stabilitatea financiară a României. Există în raport o oarecare îngrijorare față de situația politică din România”, a declarat șeful statului, potrivit Presidency.ro.

În acest context, președintele a făcut apel la separarea disputelor politice de deciziile administrative și economice importante.

„Și, față de această chestiune, îi invit și pe români, și pe partenerii noștri, și mediul financiar să separe acțiunea politică de zgomotul politic, pentru că, pe lucrurile importante, am găsit consens în România. Am găsit consens pe PNRR. Am găsit consens pe SAFE. Am găsit consens pentru toată legislația necesară pentru ca România să intre în OCDE, și au fost mai mult de 100 de acte normative numai pe OCDE”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a recunoscut însă că românii resimt dificultățile economice, în special scăderea puterii de cumpărare și lipsa de predictibilitate.

„Dragi români, vă înțeleg și greutățile, și îngrijorările. Evident că puterea de cumpărarea a scăzut. Există incertitudine cu privire la viitor. Și suntem cu toții exasperați de dezbaterile politice sterile pe care le vedem zilnic”, a transmis șeful statului.

Nicușor Dan: E mult scandal inutil în politică

Nicușor Dan a susținut însă că România se află pe un drum de stabilizare financiară și că situația se va îmbunătăți, în ciuda tensiunilor dintre prtide.

„Însă vă invit să ne uităm cu echilibru la momentul pe care îl traversăm. A scăzut puterea de cumpărare, însă România se stabilizează financiar și va fi mai bine.

„E mult scandal inutil în politică, dar, așa cum am spus, există consens pe lucrurile mari și vom trece cu bine peste această perioadă. Eu am încredere în România și am încredere în români”, a spus Nicușor Dan.