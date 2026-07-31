România scapă în ultimul moment de categoria „junk”. Decizia Fitch evită un șoc major pentru economie

Fitch menține România în categoria recomandată investițiilor, dar păstrează perspectiva negativă

Agenția de rating Fitch a anunțat vineri noaptea că menține ratingul suveran al României la BBB-, cu perspectivă negativă.

Calificativul reprezintă ultima treaptă din categoria investment grade, ceea ce înseamnă că România rămâne, pentru moment, în rândul statelor considerate potrivite pentru investiții de către marile fonduri internaționale.

Decizia evită retrogradarea în categoria „junk”, rezervată economiilor considerate mai riscante pentru investitori.

O retrogradare ar fi însemnat credite mai scumpe și presiune suplimentară asupra economiei

Miza evaluării Fitch a fost una majoră, pentru că o eventuală retrogradare în categoria speculativă ar fi putut determina o parte dintre investitorii internaționali să își reducă expunerea pe România, iar statul s-ar fi împrumutat la costuri mai ridicate.

În același timp, creșterea costurilor de finanțare s-ar fi putut transmite treptat și în economie, prin dobânzi mai mari pentru credite, condiții mai dificile de finanțare pentru companii și presiuni suplimentare asupra cursului de schimb.

Prin menținerea ratingului, acest scenariu este evitat, cel puțin în această etapă.

Alexandru Nazare: „Discuțiile sunt foarte exigente”. România și-a susținut poziția în fața agențiilor de rating

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că a purtat în ultimele zile discuții cu principalele agenții internaționale de rating, inclusiv cu Moody’s, care pregătește propria evaluare a României.

Potrivit ministrului, autoritățile au prezentat măsurile adoptate pentru reducerea deficitului, evoluția veniturilor și cheltuielilor bugetare, reformele aflate în implementare și planul de finanțare pentru perioada următoare.

„Discuțiile sunt foarte exigente, pentru că agențiile nu analizează doar cifrele la zi, ci și stabilitatea politică și capacitatea țării de a continua reformele și de a menține direcția fiscal-bugetară asumată”, a transmis Alexandru Nazare.

Ministrul a susținut că România are „argumente solide”, invocând reducerea deficitului în primul semestru, creșterea veniturilor bugetare, controlul cheltuielilor și continuarea investițiilor finanțate inclusiv din fonduri europene.

Ce s-ar fi putut întâmpla cu economia României, dacă Fitch ar fi retrogradat țara la categoria nerecomandată investițiilor?

O retrogradare a României în categoria „junk” ar fi însemnat unul dintre cele mai dificile momente pentru economie din ultimii ani.

Calificativul sub pragul recomandat investițiilor ar fi transmis investitorilor internaționali că riscul de a împrumuta statul român a crescut semnificativ.

Primul efect ar fi fost creșterea costurilor de finanțare. Statul s-ar fi împrumutat mai scump de pe piețele externe, iar aceste costuri s-ar fi reflectat ulterior în întreaga economie, în timp ce creditele pentru populație și companii ar fi putut deveni mai scumpe, iar presiunea asupra dobânzilor s-ar fi accentuat.

În același timp, numeroase fonduri internaționale care investesc doar în state cu rating recomandat investițiilor ar fi fost obligate să își reducă sau chiar să își închidă expunerea pe România. O astfel de mișcare ar fi putut duce la ieșiri importante de capital și la o scădere a încrederii investitorilor.

Un alt risc major ar fi fost presiunea asupra monedei naționale. Într-un astfel de scenariu, leul s-ar fi putut deprecia în raport cu euro, ceea ce ar fi afectat ratele celor cu împrumuturi în valută și costurile importurilor.

Retrogradarea ar fi venit într-un moment sensibil, în care România se confruntă deja cu un deficit bugetar ridicat, nevoia de consolidare fiscală și dependența de fondurile europene. Tocmai de aceea, menținerea ratingului în categoria investment grade a fost considerată esențială pentru evitarea unor efecte economice în lanț.

Astfel, păstrarea calificativului BBB-, chiar și cu perspectivă negativă, înseamnă că România rămâne, cel puțin pentru moment, în categoria statelor considerate potrivite pentru investiții și evită un scenariu care ar fi putut afecta atât finanțele publice, cât și costurile suportate de populație și mediul de afaceri.