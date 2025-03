Violențe la Istanbul. S-au folosit gloanțe de cauciuc

Poliția turcă a folosit gloanțe de cauciuc și gaze lacrimogene la un miting convocat în fața primăriei de către Partidul Republican al Poporului (CHP) al primarului Istanbulului, Ekrem Imamoglu, relatează AFP.

Câteva mii de oameni s-au adunat pentru a protesta împotriva arestării lui Ekrem Imamoglu, principalul rival politic al președintelui Recep Tayyip Erdogan. Nu au fost semnalați imediat răniți.

Polițiștii au vrut astfel să blocheze un grup de tineri manifestanți care încercau să se îndrepte spre Piața Taksim, care a fost complet baricadată.

Arestarea lui Imamoglu a provocat furie, cu numai câteva zile înainte ca primarul Istanbulului să fie desemnat drept candidatul Partidului Republican al Poporului la alegerile prezidențiale. Imamoglu este acuzat de corupție și terorism.

Piața Taksim și parcul Gezi, aflat în apropiere, locuri simbolice pentru mișcarea de contestare din centrul Istanbulului, rămăseseră baricadate joi pentru a împiedica orice adunare publică. De asemenea, accesul la mai multe rețele sociale și mesagerii, printre care X și WhatsApp, erau limitat joi dimineața în Istanbul, potrivit platformei de supraveghere a internetului Free Web Turkey.

În 2019, pentru prima dată în ultimii 25 de ani, conservatorii islamiști din Turcia au pierdut controlul asupra capitalei Ankara și Istanbulului. Ekrem Imamoglu a fost reales primar al metropolei Istanbul în 2024.

