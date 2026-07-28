Virgil Popescu: Apa este una dintre cele mai importante resurse pentru producerea energiei în România

”Apa este una dintre cele mai importante resurse pentru producerea energiei în România. Dacă nu o gestionăm responsabil şi cu viziune pe termen lung, riscăm să ne confruntăm cu probleme serioase”, transmite europarlamentarul PNL

Florin Toader
Virgil Popescu: Apa este una dintre cele mai importante resurse pentru producerea energiei în România

FOTO: Facebook / Virgil Popescu

”Apa este una dintre cele mai importante resurse pentru producerea energiei în România. Dacă nu o gestionăm responsabil şi cu viziune pe termen lung, riscăm să ne confruntăm cu probleme serioase”, transmite europarlamentarul PNL

Europarlamentarul PNL, Virgil Popescu susține că apa este una dintre cele mai importante resurse pentru producerea energiei în România, iar dacă nu este gestionată responsabil şi cu viziune pe termen lung, riscăm să ne confruntăm cu probleme serioase.

Europarlamentarul PNL Virgil Popescu declară, marţi, că apa este una dintre cele mai importante resurse pentru producerea energiei în România şi, dacă nu o gestionăm responsabil şi cu viziune pe termen lung, riscăm să ne confruntăm cu probleme serioase. El apreciază că este nevoie de o abordare prudentă în ceea ce priveşte proiectul Porţile de Fier III (Đerdap III) şi este esenţială realizarea unui studiu hidrologic riguros, care să evalueze în mod obiectiv impactul proiectului atât asupra sistemului energetic naţional, cât şi asupra sistemului de irigaţii.

”Apa este una dintre cele mai importante resurse pentru producerea energiei în România. Dacă nu o gestionăm responsabil şi cu viziune pe termen lung, riscăm să ne confruntăm cu probleme serioase”, transmite europarlamentarul PNL într-o postare pe Facebook.

Virgil Popescu susține că debitul scăzut al apelor Dunării a afectat centrala de la Cernavodă

Virgil Popescu arată că debitul scăzut al Dunării a determinat oprirea controlată şi deconectarea Unităţii 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă de la Sistemul Energetic Naţional.
”Mai mult chiar, se ia în considerare oprirea controlată şi deconectarea Unităţii 2. Acest context arată cât de vulnerabil poate deveni sistemul nostru energetic în faţa schimbărilor hidrologice”, subliniază eurodeputatul PNL.
Virgil Popescu precizează că este nevoie de o abordare prudentă  în ceea ce priveşte proiectul Porţile de Fier III (Đerdap III).
”Tocmai de aceea, consider că este necesară o abordare prudentă în ceea ce priveşte proiectul Porţile de Fier III (Đerdap III). Înainte de orice decizie, este esenţială realizarea unui studiu hidrologic riguros, care să evalueze în mod obiectiv impactul proiectului atât asupra sistemului energetic naţional, cât şi asupra sistemului de irigaţii. Mai ales că ne pregătim de construcţia Unităţilor 3 şi 4, la Cernavodă, iar pentru aceste proiecte avem nevoie de suficientă apă, pentru ca toate cele 4 unităţi să funcţioneze optim şi în siguranţă”, explică Virgil Popescu.
”Nu ne putem permite să ignorăm aspecte esenţiale care, în lipsa unei analize temeinice, pot genera consecinţe majore şi costuri semnificative pe termen lung. Modul în care gestionăm resursele, cum ne protejăm interesele naţionale, cum prioritizăm investiţiile, trebuie să fie priorităţi absolute”, mai afirmă liberalul.

 

 

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9 comentarii

  3. Ajunge la vorba lui Georgescu ‘ apa,hrana,energie ‘ dar a luat-o popesteste ..unul dintre cei mai slabi ministri,ever,OMV sa traiasca!

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  5. PNL istul cu dezastrul din electricitate – a majorat kwh peste noapte cu 50%, acest Popescu a pus ochiisi pe apa din Romania, s-o vanda si pe asta, ca o are de la ma-sa si de la tac-so. N-apuca el…

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  7. „Ptr.smenurile ca ministru al energie omul trebuia de mult sa reflecteze asupra „chestiunii”cu apa ,la Jilava.

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  9. Stire falsa, suveranist legionar putinisto georgista!!!!
    Rugamintea sa fie retrasa la moment, harsti!

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