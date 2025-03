Vizită surpriză la Trump. Au jucat golf

Președintele Finlandei Alexander Stubb a făcut sâmbătă o călătorie surpriză în SUA pentru a se întâlni cu președintele american Donald Trump în Florida, unde cei doi lideri au discutat despre consolidarea parteneriatului bilateral dintre țările lor și au jucat o partidă de golf, informează Reuters.

‘Președintele Stubb și cu mine așteptăm cu nerăbdare să consolidăm parteneriatul dintre Statele Unite și Finlanda, iar asta include achiziționarea și dezvoltarea unui număr mare de spărgătoare de gheață extrem de necesare pentru SUA, oferind pace și securitate internațională pentru țările noastre și pentru lume’, a postat Trump pe platforma sa Truth Social.

Cei doi președinți au luat micul dejun împreună, au jucat golf, iar apoi au luat și prânzul. Au discutat, de asemenea, probleme de politică externă, inclusiv despre Ucraina.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu Stubb la Helsinki săptămâna trecută, amintește Reuters.

Biroul președintelui finlandez a declarat într-un comunicat că vizita neanunțată a lui Stubb la Trump a avut un caracter informal. Trump a sosit vineri după-amiază la proprietatea sa Mar-a-Lago din Palm Beach, statul Florida, iar sâmbătă dimineața a mers la clubul de golf pe care îl deține în West Palm Beach pentru un turneu de golf.

Senatorul Lindsey Graham a anunțat într-o postare pe X că s-a alăturat echipei lui Trump, care ‘a fost formidabil!’, și a lăudat totodată abilitățile de golf ale lui Stubb, ‘care a fost incredibil’ și care a jucat golf pe când era student la Universitatea Furman din statul natal al lui Graham, Carolina de Sud.

Întâlnirea lui Trump cu Stubb a avut loc la o zi după ce vicepreședintele JD Vance s-a deplasat fără a fi invitat în Groenlanda, un teritoriu semiautonom care este parte integrantă a apropiatului aliat nordic al Finlandei, Danemarca. Vance a acuzat Danemarca că nu face o treabă bună pentru a păstra Groenlanda în siguranță.

Trump și-a exprimat în mod repetat interesul pentru achiziționarea Groenlandei, parte a unei concentrări internaționale din ce în ce mai mari asupra concurenței pentru controlul Arcticii. Guvernul Danemarcei se opune unei astfel de măsuri, la fel ca majoritatea locuitorilor Groenlandei.

Trump a declarat sâmbătă într-un interviu pentru NBC News că ‘nu va exclude niciodată din discuție forța militară’ pentru a-și îndeplini obiectivul, dar a spus că crede că există ‘o posibilitate bună’ ca să poată obține ceea ce își dorește fără a recurge la forță.

Întrebat ce mesaj ar trimite Rusiei și restului lumii prin achiziționarea Groenlandei, Trump a spus: ‘Nu mă gândesc cu adevărat la asta. Chiar nu-mi pasă’.

Finlanda este cel mai mare producător mondial de spărgătoare de gheață. Aproximativ 80% dintre nave au fost proiectate de companii finlandeze, iar aproximativ 60% dintre ele au fost construite la șantiere navale finlandeze.

În noiembrie, Canada, Finlanda și administrația americană a fostului președinte Joe Biden au semnat un acord numit Icebreaker Collaboration Effort pentru a lucra ‘împreună la dezvoltarea de spărgătoare de gheață polare și arctice de clasă mondială prin schimbul de cunoștințe, informații și resurse’.

Înainte de vizita sa, Stubb declarase că speră să joace golf cu Trump și că diplomația spărgătoarelor de gheață ar putea ajuta Finlanda să mențină relații bune cu SUA și Trump.

Finlanda împarte cea mai lungă graniță a Uniunii Europene cu Rusia. După ce Rusia a invadat Ucraina în 2022, Helsinki a făcut o întoarcere de 180 de grade în politica externă după decenii de nealiniere militară, hotărând să se alăture NATO împreună cu Suedia.

