Voiculescu, la DNA. ”Viaţa îţi este mai simplă dacă nu îl superi pe procuror…”

Fostul ministru al Sănătăţii Vlad Voiculescu s-a prezentat, vineri, la sediul DNA, unde procurorii îl vor anunţa că a fost pus sub acuzare pentru abuz în serviciu, în dosarul privind achiziţia de vaccinuri împotriva COVID-19, în care prejudiciul ar fi de peste 1 miliard de euro.

Dosarul vaccinurilor îi vizează şi pe fostul premier Florin Cîţu şi fostul ministru al Sănătăţii Ioana Mihăilă.

Potrivit DNA, la data de 17 iunie 2020, Comisia Europeană a lansat Strategia europeană privind accelerarea dezvoltării, fabricării şi distribuţiei vaccinurilor împotriva COVID-19 prin care propunea o abordare centralizată pentru achiziţia unor opţiuni viabile de vaccinuri şi care a presupus negocierea de către CE a unor acorduri de achiziţie anticipată cu producătorii în numele statelor membre.

Vaccinurile urmau să fie distribuite statelor membre UE în funcţie de numărul populaţiei, iar decizia cu privire la vaccinarea prioritară a anumitor categorii de populaţie revenea statelor membre, menţionează DNA.

Anchetatorii susţin că statele membre aveau posibilitatea să utilizeze, într-un termen de cinci zile de la notificare, o clauză de „opt-out”, astfel că nu erau obligate să suporte niciun fel de contribuţie pentru vaccinurile pe care decideau să nu le solicite.

„În prezenta cauză, în contextul menţionat, sunt cercetate aspecte legate de modalitatea în care, în perioada ianuarie – mai 2021, persoane din Guvernul României, cu încălcarea dispoziţiilor legale şi în lipsa oricăror documente/analize care să ateste necesitatea achiziţiei, ar fi contractat un număr mult mai mare de doze de vaccin (Pfizer şi Moderna), în condiţiile în care numărul persoanelor eligibile pentru vaccinare comunicat de statul român Comisiei Europene era de 10,7 milioane”, explică procurorii.

Conform DNA, deşi dozele de vaccin contractate anterior datei de 1 ianuarie 2021 (37.588.366 doze) ar fi fost suficiente pentru vaccinarea unui număr de peste 23 milioane persoane, două dintre cele trei persoane faţă de care se solicită formularea cererilor de efectuare a urmăririi penale, beneficiind de ajutorul celei de a treia, ar fi tranzacţionat şi ordonanţat la plată achiziţia în plus a cantităţii de 52.805.690 doze de vaccin, în valoare totală de 1.005.498.687 euro, la care se adaugă TVA, sumă care constituie un prejudiciu adus bugetului statului.

Vlad Voiculescu a anunţat, de altfel, că va merge astăzi la DNA

Fostul ministru al Sănătăţii spune că va auzi pentru prima dată cum se justifică deformarea realităţii şi lansarea unor acuzaţii defăimătoare, pe surse.

Voiculescu a mai precizat că dosarul în sine este o “premieră europeană”: un malpraxis vecin cu nebunia”.

”Tot ce am reuşit în ultimii 10 ani a fost prin încrederea oamenilor. Prin încrederea voastră. Nu am dus niciodată în ultimii 7 ani lipsă de atacuri, care mai de care mai abramburistice. S-au făcut ieri însă două săptămâni de când acuzaţiile la adresa mea au întrecut orice formă a ridicolului, fiind lansate de data asta tocmai de un procuror al unei instituţii respectabile: DNA.

Voi merge astăzi la 10:00 la DNA pentru a auzi pentru prima dată cum se justifică deformarea realităţii şi lansarea unor acuzaţii defăimătoare (pe surse) de către o instituţie a statului român”, a scris Vlad Voiculescu pe Facebook.

”Dincolo de acuzaţiile absurde care i se aduc lui, afectându-i familia, munca, timpul (într-un fel pe care nu îl doreşte niciunui om cinstit doar pentru că şi-a asumat o funcţie publică şi a deranjat), dosarul în sine este o “premieră europeană”: un malpraxis vecin cu nebunia”.

”Acuzaţia este contractarea unei cantităţi prea mare de vaccinuri. Vaccinurile au salvat vieţi şi datorită unui mecanism european, Romania a fost printre ţările care s-au bucurat de posibilitatea de a avea vaccin la timp şi suficient. Mult înaintea a miliarde de oameni din lumea asta mare. Ceea ce spun nu e un aruncat al responsabilităţii, ci adevărul faptic: ca ministru al Sănătăţii nu am avut un cuvânt de spus în privinţa vaccinării şi am spus asta şi atunci.

In 3 luni am făcut alături de echipa mea tot ce am putut mai mult şi mai bine – m-am luptat pentru acces egal al românilor la vaccinuri, am deschis spitale pentru bolnavii cronici, am găsit o soluţie pentru înmormântări decente, am conceput PNRR pe sănătate şi altele. Cine a luat acele decizii legate de achiziţia vaccinurilor? Aceiaşi pe care îi vedeaţi la televizor în fiecare zi a anului 2021 vorbind despre vaccinare. Acum toţi şi-au înghiţit limbile”, afirmă Voiculescu.

”Dincolo de persoanele cărora li se repartizează acum vina, “vina” în sine este de ordinul ridicolului” ”Fără să existe absolut niciun indiciu sau măcar vreo suspiciune de corupţie, acuzaţia este că cineva din România ar fi cumpărat (nu ştim de ce) prea multe vaccinuri. În fapt, oricât de antipatic mi-ar fi mie domnul Cîţu – cel care lua deciziile, la iniţiativa domnului Gheorghiţă şi în acord cu domnul Iohannis – România a făcut atunci ceea ce a făcut cam fiecare ţară europeană! România a cumpărat de altfel pentru anul 2021 mai puţine doze raportat la populaţie decât toate ţările mari din UE (cu excepţia Poloniei). România a cumpărat, raportat la populaţie, un număr mai mic de vaccinuri decât media UE! Şi atunci, despre ce poate fi acest dosar dacă nici corupţie nu avem, nici un comportament aberant al României? Sper să aflu astăzi un răspuns”, arată liderul USR Bucureşti. ”Se spune că viaţa îţi este mai simplă dacă nu vorbeşti despre dosar şi dacă nu îl superi pe procuror, ţinând capul în pământ şi lucrând în linişte cu avocaţii (pe care trebuie să îi plăteşti singur) ca să demontezi în 6-12-18-36-48 luni acuzaţiile din dosar. Adevărul este că nu îmi pot nici permite luxul acesta şi nici în fire nu îmi stă. M-am luptat peste tot unde am avut un cuvânt de spus cu corupţii, de câteva ori cu rezultate concrete. Nu am căutat niciodată funcţii de dragul funcţiilor ci doar acolo unde am crezut că pot face un bine mai mare. Am acţionat mereu cu bună credinţă şi am făcut alături de mulţi oameni faini cât de mult bine am putut. Nu o să permit nimănui să mă sau să ne calce în picioare”, spune Vlad Voiculescu în finalul postării.