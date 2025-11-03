Vor să-l răpună pe Ciolacu. Candidatul comun PNL-USR pentru CJ Buzău

PNL și USR au anunțat susținerea comună a lui Mihai Răzvan Moraru pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău.

De Madalina Bahrim
Alianța dintre PNL și USR a făcut un pas important luni, oficializându-și sprijinul pentru Mihai Răzvan Moraru, candidatul la funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău. Este un moment istoric în politica locală, deoarece, pentru prima dată, cele două partide de dreapta colaborează împotriva PSD și a fostului lider al acestuia, Marcel Ciolacu.

Moraru, în vârstă de 44 de ani, a acceptat provocarea de a schimba județul, subliniind că Buzăul a stagnat sub un sistem corupt. El promite o campanie modernă, bazată pe transparență și dialog cu cetățenii, folosind instrumente digitale pentru a ajunge la cât mai mulți buzoieni. Printre principalele probleme identificate de Moraru se numără sănătatea, infrastructura deficitară și migrarea populației.

”Am venit în acest proiect pentru că nu pot accepta ca Buzăul să fie un judeţ de mâna a doua. Nu am venit să fac figuraţie. Cred că se poate câştiga şi sper ca toţi cei care îşi doresc altceva pentru Buzău să vină alături de noi”, a declarat Mihai Răzvan Moraru.

Liderul USR Buzău, Florin Drăgulin, a apreciat alianța ca un moment de maturitate politică, subliniind că doar uniți se poate înfrunta sistemul corupt al PSD.

Alianța a fost aprobată în unanimitate de ambele partide, care au promis o campanie coordonată atât online, cât și pe teren, pentru a asigura victoria în fața social-democraților.

