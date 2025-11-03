Vremea se schimbă. Prognoza meteorologilor pentru următoarele două săptămâni

În pofida acestor oscilații însă, temperaturile se vor menține pentru următoarele două săptămâni, în general, peste normalul climatologic pentru data din calendar, relevă prognoza de specialitate, publicată luni de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Precipitațiile își vor face și ele simțite prezența atât la începutul perioadei de referință, cât și către sfârșitul acesteia, în majoritatea regiunilor.

În Banat, prima zi a săptămânii luni este cald, temperaturile maxime ating în jurul a 20 de grade. Marți însă, vremea se răcește ajungând la 14 grade

Din 5 și până pe 9 noiembrie, temperaturile vor crește ușor, până la valori de 16 – 17 grade, iar pentru a doua săptămână de prognoză, media zilnică va fi de 13 – 14 grade. Temperaturile minime în scădere treptată de o zi la alta vor avea o medie regională de 4 – 6 grade. Vor fi ploi în prima zi a intervalului, iar cu o probabilitatea mai mare în jurul datei de 11 noiembrie și spre finalul intervalului de anticipație.

În Crișana, va fi cald în prima zi din săptămână, cu o maximă de 20 de grade, pentru ca marți vremea să se răcească ajungând la 4 grade C.

Din 5 și până pe 9 noiembrie, temperatura crește ușor, până la valori de 16 – 17 grade, iar pentru a doua săptămână de prognoză, media zilnică va fi de 12 – 14 grade.

Temperaturile minime în scădere treptată de o zi la alta vor avea o medie regională de 4 – 6 grade. Se vor semnala ploi în prima zi a intervalului, iar cu o probabilitatea mai mare în jurul datei de 11 noiembrie și spre finalul intervalului.

În Transilvania, zi caldă și aici în prima zi din săptămână, cu o medie tot de 20 de grade. Vremea se răcește însă semnificativ marți, când temperaturile maxime vor fi în jurul a 12 grade.

Ulterior, în perioada 5 – 10 noiembrie, vor urca spre 14 – 15 grade, iar spre mijlocul lunii noiembrie se va reveni la valori de 11 – 12 grade. În primele nopți din interval caracteristice vor fi temperaturile minime cuprinse între 4 și 7 grade, iar după 7 noiembrie și mai scăzute, spre o medie de 0 – 2 grade. Sunt așteptate ploi în noaptea de 4 spre 5 noiembrie și pe parcursul zilei de 5 noiembrie, iar cu o probabilitate mai mare și în jurul datelor de 12 și 16 noiembrie.

În Maramureș, temperaturi maxime de 20 – 21 de grade luni, iar marți nu vor depăși 13 – 14 grade. Chiar și cu această răcire, valorile termice se vor menține peste normalul climatologic, iar în perioada 5 – 10 noiembrie se va mai încălzi ușor, ajungând la 16 grade. După data de 12 noiembrie, vor fi 11 – 12 grade. Ploi sunt prognozate pe 4 și 5 noiembrie, iar cu o probabilitate relativ ridicată și după 11 noiembrie.

În Moldova, media temperaturilor maxime va scădea de la 16 – 17 grade, în prima zi din interval, până la 13 – 14 grade. După 10 noiembrie, sunt estimate valori termice diurne în scădere ușoară, la o medie zilnică a acestora de 10 – 11 grade. Minimele vor fi peste normalul climatologic în primele nopți, cu 6 – 8 grade, iar după 7 noiembrie, acestea vor scădea ajungând la 2 – 3 grade. Probabilitatea pentru ploi va fi mai mare în 5 noiembrie și în jurul datei de 11 noiembrie.

În Dobrogea, peste 20 de grade luni, însă de marți vremea va intra într-un proces de răcire, cu maxime de 15 – 16 grade. După 11 noiembrie, valorile termice ar putea fi de 13 – 14 grade. În primele nopți din interval, vor fi temperaturi minime în jurul a 10 grade, după 6 noiembrie, acestea vor scădea spre o medie regională de 7 – 8 grade. Spre mijlocul lunii sunt estimate valori în jurul a 6 grade. Local și temporar, vor fi ploi în prima săptămână de prognoză, iar cu o probabilitate ridicată în zilele de 11 și 12 noiembrie.

În Muntenia, prima zi a săptămânii va fi caldă, cu o medie de 19 – 20 de grade. Marți, temperatura scade și va fi de 14 – 15 grade, valori ce se vor menține fără variații semnificative până în data de 8 noiembrie. Vremea se încălzește ușor pe 9 și 10 noiembrie, când vor fi peste 16 – 17 grade, iar între 11 și 16 noiembrie maximele se vor situa între 12 și 14 grade. Temperaturile minime vor fi în general peste normalul climatologic, cu o medie de 6 – 7 grade, dar valori mai scăzute vor fi la mijlocul lunii noiembrie, respectiv 2 – 4 grade. Temporar, vor fi ploi, cu o probabilitatea mai mare în zilele de 5, 11 și 12 noiembrie.

În Oltenia, luni vor fi în jurul a 19 grade, o vreme mai caldă decât în mod obișnuit, dar din 5 și până pe 10 noiembrie, media acestora va fi de 14 – 16 grade. După 11 noiembrie, tendința va fi de răcire ușoară, cu valori maxime de 12 – 13 grade. Temperaturile minime vor fi peste normalul perioadei, 7 – 9 grade. După 7 noiembrie, acestea vor scădea spre o medie de 6 grade, iar spre mijlocul lunii sunt estimate valori în medie de la 1 grad la 4 grade, posibil chiar mai scăzute. Vor fi ploi în noaptea de luni spre marți și pe parcursul zilei de 5 noiembrie. De asemenea, se vor semnala ploi și în restul intervalului, dar cu o probabilitate mai mare în jurul datelor de 11 și 16 noiembrie.

La munte, cald în zi a săptămânii, cu maxime de 12 grade, iar de marți vremea se va răcește, ajungând la maximum 6 grade. Între 5 și 10 noiembrie, temperaturile cresc ușor, atingând 10 – 11 grade în unele zile. După 11 noiembrie, temperaturile scad la 3 – 4 grade, în data de 12 noiembrie, iar spre mijlocul lunii vor fi de 5 – 6 grade.

În primele două nopți din interval vor fi temperaturile pozitive, în general de 2 – 4 grade, apoi scad, ajungând chiar și la -2 la 0 grade spre mijlocul lunii. Va ploua pe 4 și 5 noiembrie, dar cu o probabilitate mai mare și în jur de 12, respectiv 16 noiembrie.