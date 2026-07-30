„Wolfoo” pierde lupta cu „Peppa Pig”

Compania Hasbro a câștigat procesul privind încălcarea drepturilor de autor de către producătorii serialului „Wolfoo”. Un judecător de la Înalta Curte din Londra a decis că animația a folosit ilegal înregistrări audio din „Peppa Pig” și a dispus eliminarea videoclipurilor de pe platformele online.

Hasbro, compania americană care deține drepturile asupra „Peppa Pig”, a dat în judecată firma vietnameză SConnect, producătoarea „Wolfoo”. Procesul a vizat videoclipuri în care au fost folosite scurte fragmente audio cu Peppa și familia sa. Printre acestea se numără și exclamații precum „Ura!”.

Copierea a fost „extinsă”

Instanța a dispus eliminarea tuturor videoclipurilor cu personajul Wolfoo de pe platforme precum YouTube. Termenul stabilit este luni, 3 august, până la ora 16:00, ora Regatului Unit.

Judecătorul a descris copierea drept „prolifică” și „de lungă durată”, relatează The Guardian. Acesta a precizat că dovezile privind folosirea fragmentelor audio sunt „convingătoare”.

„Wolfoo” este un serial de animație despre un pui de lup care locuiește împreună cu familia sa. Producția a adunat sute de milioane de vizualizări pe YouTube, YouTube Kids și site-ul Wolfoo World.

Serialul a fost lansat în 2018 și se adresează copiilor cu vârste între doi și șapte ani. Este disponibil în engleză și a fost dublat în mai multe limbi.

Producătorii „Wolfoo” au negat acuzațiile

SConnect a respins acuzațiile și a susținut că înregistrările au fost folosite fără știrea companiei. Potrivit firmei, un colaborator independent ar fi introdus sunetele din „Peppa Pig” în videoclipurile realizate înainte de jumătatea anului 2020. Compania a afirmat că producțiile ulterioare au folosit sunete originale, înregistrate de propria echipă. SConnect a mai transmis că toate videoclipurile care încălcau drepturile de autor au fost eliminate.

Judecătorul a respins însă aceste explicații. Fragmente din „Peppa Pig” au fost identificate în toate cele 92 de videoclipuri în limba engleză analizate de instanță. Acestea au fost găsite și în 75% dintre materialele realizate în alte limbi.

Instanța a considerat că transferarea responsabilității către colaboratori nu este relevantă. De asemenea, afirmația că videoclipurile realizate după 2020 conțin doar înregistrări proprii poate fi infirmată.

Procesul a început în 2022

Acțiunea în instanță a fost deschisă în 2022 de Hasbro și studioul londonez Astley Baker Davies, creatorul „Peppa Pig”. Cele două companii au susținut că SConnect a încercat „să inducă în eroare publicul tânăr al Wolfoo, majoritatea copiilor având între doi și cinci ani, pentru a-l face să creadă că Wolfoo este același personaj ca Peppa Pig”.

Reclamanții au afirmat și că aspectul personajelor și desenele din „Wolfoo” seamănă cu cele din „Peppa Pig”. Procesul s-a concentrat însă asupra sunetelor, această zonă încadrându-se în încălcarea drepturilor de autor.

SConnect a cerut ca eliminarea să fie limitată la videoclipurile analizate în proces. Compania a susținut și că aplicarea deciziei în Marea Britanie, Uniunea Europeană și cele 166 de state membre ale Organizației Mondiale a Comerțului este „prea extinsă”.

Judecătorul a concluzionat că folosirea materialelor copiate a fost „extinsă și aparent generalizată, cel puțin în cazul videoclipurilor Wolfoo în limba engleză”.

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