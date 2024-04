Xavi, dezlănțuit la adresa arbitrajului după El Clasico

Real Madrid a câștigat un nou duel cu eternul rival FC Barcelona în El Clasico în ultima etapă din La Liga. A devenit parcă un coșmar pentru catalani să primească gol în ultimul minut, iar autorul execuției fatale pentru ei să fie același jucător, englezul Jude Bellingham, noul star al lui Real Madrid.

A fost un meci spectaculos, decis cu scorul de 3-2, rezultat care nu mai pune nici o îndoială asupra numelui campioanei din această ediție. Este practic o predare de ștafetă dinspre Barcelona, învingătoare sezonul precedent, către Madrid.

Numai că în tabăra catalană acest eșec a fost perceput ca unul total injust în raport cu evenimentele din teren și succesul este unul fals, rezultat viciat de decizile arbitrului care au fost în favoarea madrilenilor. De altfel, portarul Marc-André ter Stegen, altminteri un neamț foarte sobru care rareori are ceva de spus la adresa arbitrajului, a declarat la interviurile de după meci că Barcelona a fost deposedată de un rezultat bun pe Bernabeu de către cei care au condus jocul.

Și antrenorul oaspeților, Xavi Hernandez, s-a dezlănțuit în conferința de presă. El a afirmat că, fără ajutorul arbitrilor, Real Madrid nu ar fi câștigat niciodată acest meci și că o țară întreagă plus tot mapamondul au putut vedea cum nu a fost validat un gol clar al echipei sale.

”Toată lumea a văzut ce s-a întâmplat, nu trebuie să mai spun eu nimic. Îmi poate dăuna mie și imaginii mele. A văzut toată lumea! Pot să mă suspende, dar există imaginile. E o injustiție maximă.

Sunt de acord cu Ter Stegen, arbitrajul a fost o rușine. Sentimentul meu de astăzi este de maximă nedreptate. Partida nu a fost corectă. Nu pot păcăli pe nimeni, cu atât mai puțin pe fani.

Dacă vreți cea mai bună ligă din lume, trebuie să folosim tehnologia. Au fost situații pe care nu le putem controla, ci doar arbitrajul poate. Dacă am juca din nou, am câștiga. Am concurat și am jucat mai bine decât Madridul, dar am pierdut. Încerc să nu păcălesc fanii și să fiu sincer, meritam să câștigăm astăzi”.