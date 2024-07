Xi Jinping ar fi suferit un AVC la cea de-a treia sesiune plenară a PCC

Președintele chinez Xi Jinping ar fi suferit un accident vascular cerebral, potrivit unei informații oferite de o cunoscută opozantă a regimului de la Beijing.

Potrivit acesteia, accident s-ar fi produs chiar la a treia sesiune plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist chinez.

Autoritățile nu au comentat încă aceste informații, scrie Realitatea.

Xi Jinping just had a stroke at CCP’s Third Plenary Session?

Since yesterday, Chinese social media has been buzzing with the news that something ‘big’ has happened. pic.twitter.com/BKnOTDLfXf

— Inconvenient Truths by Jennifer Zeng (@jenniferzeng97) July 16, 2024