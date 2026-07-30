Zece militari ai Forțelor Aeriene, avansați în grad pentru misiunile de combatere a dronelor

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat că a înaintat în grad, în mod excepțional, zece militari ai Forțelor Aeriene Române care au participat la misiunile de combatere a dronelor desfășurate atât pe teritoriul României, cât și în Lituania. Ceremonia a avut loc în prezența șefului Statului Major al Forțelor Aeriene, general-locotenent Leonard Baraboi.

Potrivit ministrului, gestul reprezintă o recunoaștere a profesionalismului și a rezultatelor obținute de militarii implicați în misiuni care au avut un rol important în protejarea spațiului aerian și a populației.

„Astăzi am avut onoarea să confer înaintarea în grad, în mod excepțional, pentru zece militari ai Forțelor Aeriene Române. Sunt oameni care au contribuit direct la succesul misiunilor de combatere a dronelor desfășurate atât în România, cât și în Lituania”, a transmis Radu Miruță.

Ministrul a subliniat că, deși astfel de misiuni fac parte din atribuțiile militarilor, performanțele acestora merită apreciate. El a atras atenția că succesul operațiunilor nu aparține unei singure persoane, ci este rezultatul muncii unei echipe complexe, din care fac parte piloți, controlori de trafic aerian, mecanici, personal tehnic și specialiști în supraveghere, comandă și control.

„În spatele fiecărei aeronave care decolează la timp, al fiecărei drone identificate și neutralizate și al fiecărei misiuni îndeplinite fără ca populația să fie pusă în pericol există o echipă întreagă”, a afirmat ministrul.

Securitatea de la granița României cu Ucraina

În aceeași zi, Radu Miruță a mers la Baza 86 Aeriană Borcea, unde, împreună cu șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, general-locotenent Leonard Baraboi, și cu locțiitorul șefului Statului Major al Apărării, general-locotenent Dragoș Iacob, a analizat situația de securitate de la granița României cu Ucraina și evoluțiile din zona Mării Negre.

Ministrul a transmis că Armata României continuă să monitorizeze permanent situația de securitate și să își adapteze măsurile de răspuns în funcție de evoluțiile din teren.

„Vreau ca românii să știe un lucru: Armata României nu s-a culcat pe o ureche după misiunile reușite din ultimele zile. Dimpotrivă. Zi și noapte, 24 de ore din 24, sunt analizate toate scenariile, sunt reevaluate permanent procedurile, sunt reconfigurate dispozitivele și sunt adaptate măsurile de răspuns la fiecare evoluție din teren”, a declarat acesta.