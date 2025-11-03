Zeci de mii de lei pensie specială pentru un judecător retras din activitate la 48 de ani. Ce avere are ex-magistratul

Un fost judecător pensionat la doar 48 de ani se bucură de o pensie specială uriașă. Mihail Urdoiu a primit undă verde de la președintele Nicușor Dan. Acest caz aprinde din nou dezbaterea despre pensiile speciale în România, în timp ce mulți români se confruntă cu dificultăți financiare.

Un fost judecător pensionat la doar 48 de ani se bucură de o pensie specială uriașă. Mihail Urdoiu a primit undă verde de la președintele Nicușor Dan. Acest caz aprinde din nou dezbaterea despre pensiile speciale în România, în timp ce mulți români se confruntă cu dificultăți financiare.

Un fost magistrat care s-a pensionat la doar 48 de ani trăiește în lux datorită unei pensii speciale exorbitante și unei averi impresionante, în timp ce milioane de români se zbat cu pensii modeste și greutăți financiare. Acest caz pune din nou în prim-plan inegalitățile uriașe din sistemul de pensii al României.

Un fost judecător din România, pensionat la vârsta de doar 48 de ani, beneficiază de o pensie specială lunară de aproximativ 23.600 de lei, un salariu care depășește cu mult veniturile multor români activi. Mihail Udroiu a primit undă verde de la președintele Nicușor Dan să iasă la pensie la acestă vârstă.

Potrivit informațiilor , ex-magistratul a acumulat o avere considerabilă de-a lungul anilor: deține 10 apartamente și o casă, proprietăți care ridică semne de întrebare privind modul în care au fost obținute relatează Newsweek https://newsweek.ro/justitie/judecator-pensionat-la-48-ani-cu-pensie-speciala-de-23600-lei-a-strans-10-apartament-si-o-casa

Mihail Udroiu a avut venituri de 420.000 lei în anul 2023, ultimul în care și-a depus declarația de avere. Pe lângă salariul de 420.000 de lei, Mihail Udroiu a mai avut 317.000 lei drepturi de autor.

Pensiile speciale, care continuă să stârnească controverse în societatea românească, oferă un confort financiar important unor persoane care se retrag înainte de termen, așa cum este cazul acestui judecător.

Criticii subliniază că astfel de pensii sunt greu de justificat, mai ales în contextul în care mulți români se confruntă cu dificultăți financiare și pensii modeste. Dezbaterile privind reforma sistemului de pensii speciale continuă, în timp ce exemple ca acesta al fostului judecător scot în evidență diferențele uriașe dintre beneficiarii acestor pensii și restul populației.

