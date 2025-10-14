Zelenski: Acesta este fundamentul păcii

Președintele Ucrainei spune că Rusia trebuie lipsită de mijloacele de a-și continua războiul și teroarea, subliniind că aceasta ar reprezenta „cea mai solidă bază pentru pace în regiune”. Mesajul a fost transmis marți, pe platforma X, după o convorbire de aproape o oră cu președintele Finlandei, Alexander Stubb, în care cei doi lideri au discutat despre recentele atacuri rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene și despre necesitatea consolidării apărării aeriene.

„Acum, pe măsură ce războiul din Orientul Mijlociu se apropie de sfârșit, este important să nu pierdem avântul în promovarea păcii. Războiul din Europa poate, de asemenea, fi adus la un sfârșit, iar pentru aceasta, conducerea Statelor Unite și a altor parteneri este de o importanță crucială”, a scris Zelenski. El a mai spus că își coordonează pozițiile cu omologul său finlandez și a evidențiat rolul Statelor Unite în încetarea conflictelor: „Fără îndoială, acțiunile corecte ale Statelor Unite pot contribui, de asemenea, la încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Avem o viziune comună în acest sens”. Mulțumind Finlandei pentru sprijin, Zelenski a reafirmat că „Rusia trebuie lipsită de mijloacele de a-și continua războiul și teroarea – iar acest lucru poate deveni cea mai solidă bază pentru pace în regiunea noastră”.

În timp ce Zelenski a insistat asupra necesității de a priva Rusia de capacitatea de a continua războiul, președintele Finlandei a pus accent pe echilibrul dintre sprijinul militar și pașii diplomatici pentru pace. „Este întotdeauna bine să facem schimb de opinii cu privire la evoluția situației legate de războiul de agresiune al Rusiei. Prioritar acum este să ne concentrăm pe ajutorul militar pe termen scurt, garanțiile de securitate pe termen lung și pe procesul de pace”, a transmis Alexander Stubb, imediat după mesajul publicat de Volodimir Zelenski.