Zelenski își duce planul la capăt: A început demiterea la vârful Armatei

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că s-a întâlnit cu Valeri Zalujnîi, comandantul șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, cu care a discutat despre reînnoirea conducerii Forțelor Armate și i-a propus „să rămână în echipă”.

„M-am întâlnit cu generalul Valerii Zalujnîi. I-am mulțumit pentru cei doi ani de apărare a Ucrainei. Am discutat despre reînnoirea de care este nevoie în Forțele Armate ale Ucrainei. Am discutat, de asemenea, cine ar putea face parte din conducerea reînnoită a Forțelor Armate ale Ucrainei. Momentul pentru o astfel de reînnoire este acum. I-am propus generalului Zalujnîi să rămână parte a echipei. Vom câștiga cu siguranță!”, a scris președintele ucrainean pe Twitter alături de o fotografie în care apare cu comandantul şef al forţelor armate ucrainene.

I met with General Valerii Zaluzhnyi.

I thanked him for the two years of defending Ukraine.

We discussed the renewal that the Armed Forces of Ukraine require.

We also discussed who could be part of the renewed leadership of the Armed Forces of Ukraine.

The time for such a renewal… pic.twitter.com/tMnUEZ3BCX

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2024