Zelenski, primit la Casa Albă. „O întâlnire bună cu președintele Trump. Sunt recunoscător Statelor Unite pentru sprijinul ferm”

După perioade de tensiuni între cei doi lideri, discuțiile sunt văzute ca un test al direcției viitoare a sprijinului american pentru Ucraina.

Principalele teme ale întâlnirii Zelenski-Trump:

Apărarea antiaeriană a Ucrainei. Zelenski încearcă să obțină un sprijin suplimentar pentru apărarea împotriva atacurilor rusești, inclusiv un acord prin care Ucraina să poată produce local interceptoare pentru sistemele Patriot, considerate esențiale în contextul intensificării bombardamentelor rusești.

Zelenski încearcă să obțină un sprijin suplimentar pentru apărarea împotriva atacurilor rusești, inclusiv un acord prin care Ucraina să poată produce local interceptoare pentru sistemele Patriot, considerate esențiale în contextul intensificării bombardamentelor rusești. Relansarea negocierilor de pace. Trump încearcă să promoveze o nouă rundă de negocieri cu Rusia, iar întâlnirea urmărește să stabilească în ce condiții Ucraina ar accepta reluarea dialogului și ce rol ar avea Washingtonul în acest proces.

Trump încearcă să promoveze o nouă rundă de negocieri cu Rusia, iar întâlnirea urmărește să stabilească în ce condiții Ucraina ar accepta reluarea dialogului și ce rol ar avea Washingtonul în acest proces. Relația politică dintre Washington și Kiev. Întâlnirea este și un semnal politic. După episoadele tensionate din 2025, ambele părți au descris actualele discuții drept constructive, sugerând o apropiere între administrația Trump și conducerea ucraineană.

Întâlnirea este și un semnal politic. După episoadele tensionate din 2025, ambele părți au descris actualele discuții drept constructive, sugerând o apropiere între administrația Trump și conducerea ucraineană. Sancțiunile împotriva Rusiei. În paralel cu vizita lui Zelenski, în Congres există presiuni pentru noi sancțiuni împotriva Rusiei și a statelor care cumpără energie rusească, iar poziția Casei Albe va influența șansele acestor măsuri.

Pe scurt, miza este dublă:

Pe termen scurt , dacă Ucraina va obține noi capacități de apărare și un angajament mai ferm din partea SUA.

, dacă Ucraina va obține noi capacități de apărare și un angajament mai ferm din partea SUA. Pe termen mediu, dacă administrația Trump poate construi un cadru credibil pentru negocieri cu Rusia fără ca Ucraina să considere că este împinsă spre concesii inacceptabile.

O postare pe X a secretarei de presă a președintelui american a marcat momentul, care a avut loc înainte de întâlnirea avută de Trump cu liderul israelian Beniamin Netanyahu: „întâlniri pozitive și productive”. Sibilinic și la comun.

„O întâlnire bună”

Potrivit președintelui Volodimir Zelenski, întâlnirea a oferit și o oportunitate de a discuta despre diplomație. „Este important ca procesul diplomatic să fie revitalizat pentru a pune capăt conflictului”, a îndemnat el într-un mesaj pe X.

Zelenski a salutat o „întâlnire bună” cu omologul său american la care s-a discutat despre posibilitatea ca Ucraina să producă interceptoare Patriot, esențiale pentru apărarea aeriană a Kievului.

„Președintele și cu mine am discutat despre licențele pentru producția de interceptoare Patriot și alte câteva idei care ar putea ajuta. Am vorbit și despre diplomație – important este ca procesul diplomatic să fie revigorat. Echipele noastre vor aranja detaliile comunicării lor ulterioare. Sunt recunoscător Statelor Unite pentru sprijinul ferm”, a scris Volodimir Zelenski pe pagina sa de Facebook la finalul întâlnirii.

Trump încheie întâlniri „pozitive și productive”

Trump și-a încheiat întâlnirea cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, după ce s-a întâlnit anterior cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit secretarului de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt.

„Președintele Trump și-a încheiat întâlnirile din Biroul Oval cu președintele Zelenski și prim-ministrul Netanyahu. Ambele întâlniri au fost pozitive și productive!”, a postat ea pe X.

Trump nu a făcut nicio postare despre întâlnirea cu Zelenski pe Truth Social, rețeaua sa proprie de socializare. Vizita a fost una „de lucru”, la care nu a avut acces presa, așa cum ne-a obișnuit până acum.

Evaluarea optimistă de la Washington vine în contextul în care Kievul caută soluții urgente și sustenabile pentru consolidarea scutului defensiv în fața atacurilor aeriene tot mai intense lansate de Rusia.

Rachetele Patriot

La începutul lunii iulie, președintele Donald Trump își exprimase disponibilitatea de a autoriza Ucraina să producă aceste rachete sol-aer.

Întâlnirea are loc în contextul în care Rusia își intensifică atacurile asupra Ucrainei. Înainte de întâlnire, Volodimir Zelenski și-a declarat prioritatea absolută: „apărarea împotriva rachetelor balistice”.

Rusia și-a intensificat atacurile cu rachete balistice, care sunt deosebit de dificil de interceptat.

Potrivit unui raport ONU , iunie a fost luna cea mai cumplită pentru civilii ucraineni, „Vânați de drone”, din aprilie 2022 până în prezent.

Doar sistemele americane Patriot sunt capabile să doboare rachetele balistice, dar Ucraina se confruntă cu o penurie critică de rachete interceptoare PAC-3. Lipsa lor s-a agravat după declanșarea războiului de către SUA și Israel împotriva Iranului, în luna februarie.

Numai în iulie, Moscova a lansat 120 de rachete balistice și de mare viteză antinavă împotriva Ucrainei – dintre care doar 35 au fost interceptate – potrivit forțelor aeriene ucrainene.

Prin comparație, Rusia a lansat între 250 și 320 de rachete balistice pe parcursul întregului an 2024.

Întâlnire a senatorilor americani cu Zelenski

Toți senatorii americani au fost invitați la o întâlnire cu președintele ucrainean marți seară, în aceeași perioadă în care urmează să voteze un proiect de lege care vizează înăsprirea sancțiunilor împotriva Rusiei, scrie BBC.

Întâlnirea va fi găzduită de membri ai ambelor partide care conduc politica externă și armata – președintele republican al Comitetului pentru Forțe Armate, Roger Wicker, și senatorii democrați Richard Blumenthal și Jeanne Shaheen.

Senatorul Lindsey Graham este cel care a introdus legislația în aprilie, iar Zelenski a participat marți la înmormântarea sa.

Proiectul de lege, care se bucură de sprijin bipartinic ar impune sancțiuni mai dure Rusiei și ar extinde unele sancțiuni împotriva Iranului.

Întâlnire cu echipa companiei Lockheed Martin

„M-am întâlnit cu echipa companiei de apărare Lockheed Martin – una dintre cele mai puternice întreprinderi din Statele Unite, cu care cooperăm de mult timp”, a anunțat marți seara, pe Facebook, liderul ucrainean.

Lockheed Martin este compania care produce ATACMS, HIMARS, F-16 și rachete pentru sistemele Patriot.

„Astăzi, am discutat despre dezvoltarea în continuare a cooperării noastre – producția comună și schimbul de tehnologie. Ucraina are multe de împărțit cu cei care ne ajută să protejăm vieți”, a spus Zelenski.

„Am vorbit despre capacitățile noastre comune legate de Patriots și alte sisteme. Echipele noastre lucrează deja la soluții specifice pentru a trece la coproducție cât mai rapid posibil și pentru a ne crește capacitățile de protejare a vieților”, a încheiat liderul ucrainean.

Ca și în octombrie 2025, miza principală a întâlnirii a fost extinderea cooperării în domeniul producției de armament și al transferului de tehnologie, cu accent pe consolidarea capacităților de apărare ale Ucrainei.

Atunci, discuțiile s-au concentrat pe dezvoltarea producției comune, transfer de tehnologie către industria de apărare ucraineană, accelerarea livrării și producției de sisteme necesare pentru apărarea împotriva atacurilor rusești și extinderea parteneriatului pe termen lung dintre industria americană și cea ucraineană.

Ucraina încearcă să reducă dependența exclusivă de livrările externe prin dezvoltarea unei capacități interne de producție. Colaborarea urmărește să asigure un flux mai stabil de armament și muniții pe termen lung.

Faptul că întâlnirea a avut loc în aceeași zi în care Zelenski s-a întâlnit cu președintele SUA indică faptul că tema consolidării sprijinului militar american și a cooperării industriale în domeniul apărării a fost unul dintre obiectivele centrale ale vizitei sale la Washington.

Citește și: