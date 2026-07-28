Cum încearcă Zelenski să câștige America lui Trump

Președintele Volodimir Zelenski va fi primit, pe 28 iulie, la Casa Albă. Spre deosebire de multe alte întâlniri cu președintele Donald Trump, Zelenski are atuuri în acest moment. Țin mai mult de percepția Ucrainei în America decât de situația de pe front.

Zelenski are nevoie de arme, de noi sancțiuni americane împotriva Rusiei și de menținerea sprijinului politic american.

Sprijinul republican pentru sancțiuni împotriva Rusiei crește

Ucraina pare să atingă cel din urma obiectiv. Un sondaj (citat de Kyiv Post) realizat în luna iunie de institutul republican Public Opinion Strategies, la comanda organizației ucrainene Razom for Ukraine, a arătat că 81% dintre alegătorii care ar participa la alegerile primare republicane susțin impunerea unor sancțiuni mai dure împotriva Rusiei. În rândul susținătorilor declarați ai lui Donald Trump, procentul a fost chiar mai ridicat, ajungând la 83%.

Revoluția influencerilor MAGA: de la criticii Ucrainei la susținătorii Kievului

Un rol deloc neglijabil în această schimbare de poziție a electoratului republican îl are ”reconvertirea” influencerilor conservatori din SUA. Cel mai spectaculos caz este cel al Laurei Loomer. Zelenski vine la Washington pentru a încerca să seducă o parte din electoratul lui Donald Trump. Îi va prezenta și oportunități pentru investiții americane în Ucraina. Zelenski va participa la funeraliile senatorului Lindsey Graham, susținătorul unei politici dure față de Rusia.

Într-un gest de imagine pe rețelele sociale, Laura Loomer filmează un restaurant McDonald’s din Kiev, aflat vizavi de un magazin universal distrus. Ea comandă un cheeseburger și compară locația ucraineană cu restaurantul rusesc care imită lanțul american, dar nu îi poate folosi numele din cauza sancțiunilor. Loomer prezintă McDonald’s din Kiev drept un simbol al libertății, deoarece a fost distrusă și reconstruită de mai multe ori după atacuri rusești. Loomer poate avea influență la Casa Albă, unde a contribuit la îndepărtarea unor oficiali considerați anti-Trump. Ulterior, și influencerul Tim Pool și-a declarat sprijinul pentru victoria Ucrainei, după ce anterior criticase Kievul.

Negocieri pentru o posibilă încetare a atacurilor aeriene

Potrivit Reuters, negociatorii ucraineni si americani au discutat pe marginea unui proiect de acord pentru încetarea atacurilor aeriene ale Rusiei si Ucrainei. Proiectul va fi prezentat Rusiei ca parte a noilor inițiative pentru pace. În urmă cu o săptămână, Zelenski a discutat telefonic cu negociatorii americani Jared Kushner și Steve Witkoff.

Armele și sancțiunile, mizeșe întâlnirii cu Trump

În ce privește armele, președintele ucrainean va avea o întâlnire privată cu Trump la Casa Albă, în cadrul căreia va solicita aprobarea achiziționării de interceptoare pentru sistemele Patriot și finalizarea unui acord privind dronele. Vor discuta și despre anunțul lui Trump de la Summitul NATO, potrivit căruia va acorda Ucrainei licență pentru producția de sisteme Patriot.

În ce privește sancțiunile împotriva Rusiei, Zelenski speră la adoptarea în Congres a pachetului de sancțiuni împotriva Rusiei. Un proiect de lege negociat încă din 2025 de defunctul senator Graham prevede taxe vamale de până la 500% împotriva Rusiei și taxe secundare de până la 100% împotriva cumpărătorilor de energie rusească. Senatul ar putea introduce proiectul de lege chiar în această săptămână, în semn de susținere pentru inițiativa lui Graham. Dar nu este sigur dacă va putea fi obținută o majoritate în Camera Reprezentanților. Schimbarea de poziție a unor influenceri ar putea determina totuși o schimbare de atitudine din partea unor congresmeni MAGA, mai cu seamă într-un an electoral.