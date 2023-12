Ziarist homosexual, bătut crunt (foto)

Un ziarist rus care îşi revendică deschis homosexualitatea a afirmat sâmbătă că a fost lovit într-un parc din centrul Moscovei, agresiune pe care el o leagă de orientarea sa sexuală, transmite AFP.

Pavel Lobkov, care a fost prezentator pe canalul Dodj („Ploaie” în rusă), principala televiziune de opoziţie din Rusia, care emite de ceva timp din Olanda, a postat pe Facebook imagini cu nasul său însângerat.

„Capul zdrobit după ce am fost snopit în bătaie în parcul Iazurile Patriarhului”, a scris el într-un mesaj ce însoţeşte aceste fotografii, fără alte detalii.

Iazurile Patriarhului sunt un cartier rezidenţial, la 35 de minute de mers pe jos de Piaţa Roşie, şi un loc de promenadă foarte apreciat de moscoviţi, făcut celebru de romanul „Maestrul şi Margareta” de Mihail Bulgakov.

Circumstanţele acestei presupuse agresiuni nu au putut fi verificate de AFP.

În Rusia, represiunea împotriva persoanelor LGBT+ se înăspreşte, în condiţiile în care Kremlinul susţine că apără valorile „tradiţionale” în faţa decadenţei presupuse a Occidentului.

Moscow, #Russia. Famous TV host Pavel Lobkov was beaten up because he is openly gay.

In Russia, people could get killed because of their homosexuality. But Moscow was the last island of acrimonious tolerance in the sea of medieval homophobia. Dark times for gay people in Russia pic.twitter.com/kBTqr0xvHy

— Denis Kazakiewicz (@Den_2042) December 30, 2023