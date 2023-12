Când termini de lucrat la 2 noaptea! Rezultatul

Țara noastră sfârșit de an de aur are. Datele privind stadiul execuţiei bugetare şi datele preliminare financiare pentru anul 2023 arată destul de bine, a anunţat, sâmbătă, ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, menţionând că este „un sfârşit de an bun pentru ţara noastră” .

„Azi-noapte la ora 2:00 am terminat ultimele calcule privind stadiul execuţiei bugetare şi datele preliminare financiare pentru anul 2023. Datele arată destul de bine. Sigur, nu aşa cum mi-aş fi dorit, dar este un sfârşit de an bun pentru ţara noastră şi premisele pentru ca investiţiile din fonduri europene, foarte importante pentru România, să poată continua în anul 2024. Câteva lucruri importante, premiere la această închidere de an. Pentru prima dată Direcţia Generală de Mari Contribuabili (din cadrul ANAF n.r ) şi-a realizat planul. Anul 2023 am avut această problemă aproape lunar, Direcţia de Mari Contribuabili nu şi-a realizat planul la venituri. Să ştiţi că în luna decembrie este pentru prima dată când îşi realizează planul, 16 miliarde de lei planificaţi, 16 miliarde de lei realizaţi. Good job Maria Năstase. Are nota 10 de la mine. În cursul zilei de astăzi va pleca cu o diplomă de apreciere din partea Ministrului de Finanţe. Este doamna director general interimar, nou numită acolo. Am uitat să fac această precizare, să nu fie de interpretat. Şi un buchet de flori întrucât s-a dedicat şi a făcut toate eforturile necesare ca România să ajungă la această performanţă”, a declarat Marcel Boloş, în cadrul unei conferinţe de presă.

El a mai anunţat că este pentru prima dată când ANAF şi-a realizat planul lunar de venituri, chiar şi cu o mică depăşire, subliniind însă că este nevoie de menţinerea acestui trend important pentru România.

„A avut în plan 34,7 miliarde de lei. A realizat 35,5 miliarde de lei. Deci o depăşire cu puţin, dar un semn bun pentru noi că se poate. Doamna preşedinte deşi nu vă dau notă astăzi şi nici diploma de apreciere, vă împing de la spate să menţineţi acest trend important pentru ţara noastră şi pentru ceea ce înseamnă că demersurile pe care le veţi face pentru ca misiunea grea pe care o avem împreună să poată fi dusă la bun sfârşit”, a spus Marcel Boloş.

Nu în ultimul rând, ministrul Finanţelor a adăugat că luna decembrie este o lună record pentru veniturile din fondurile europene.

„Pentru 13 miliarde de lei venituri realizate înseamnă lucru foarte mare şi mulţumesc colegilor care s-au implicat în realizarea celor 13 miliarde de lei. Bani care sunt înregistraţi în contul de execuţie bugetară şi intraţi în visteria României. Planul de venituri, preliminar, şi domnul prim-ministru o să anunţe aceste lucruri, la veniturile totale peste 55,9 miliarde de lei sunt realizate în această lună foarte importantă pentru încasări în România. Şi să ştiţi că sunt bani intraţi în visteria României”, a menţionat şeful de la Finanţe.

Întrebat de jurnalişti cu ce deficit bugetar va încheia România acest an, ministrul Finanţelor nu a dorit să ofere de detalii.

După primele 11 luni ale anului în curs, deficitul bugetului general consolidat a urcat la 4,64% din PIB respectiv la 73,55 miliarde de lei, faţă de un deficit de 58,7 miliarde lei (4,19% din PIB) aferent primelor 11 luni din 2022, potrivit datelor anunţate joi de Ministerul Finanţelor.

Marcel Boloş a mai afirmat, sâmbătă, că, în ianuarie, „după Bobotează”, va ieşi public şi va cere premierului revocarea din funcţie a câtorva conducători din cadrul instituţiilor cele mai importante din România: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Autoritatea Vamală Română.

„Nu mai tolerez „laudele penibile,” şi o spun direct cu subiect şi predicat, ale Autorităţii Vamale Române că şi-a realizat planul de 1,5 miliarde la taxele vamale. Exclus acest lucru. Le dau o veste proastă: vor începe anul viitor cu 5 miliarde de lei pe lună. Dacă nu îşi fac planul, pleacă acasă. Nu există altă variantă şi o spun direct şi dur: acesta este targetul de la care începem discuţiile cu Autoritatea Vamală Română şi săptămâna viitoare, de fapt să nu intru aşa într-o săptămână în care să generez bulversări, după Bobotează, voi ieşi public şi voi cere domnului prim-ministru revocarea din funcţie a câtorva conducători din cadrul instituţiilor cele mai importante din România, şi aici mă refer la Autoritatea Vamală Română, tot cu subiect şi predicat spun acest lucru, şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Şi sigur, aici nu vreau să condiţionez nimic şi nici să par obraznic în relaţia cu domnul prim-ministru, avem o relaţie instituţională corectă, dar sunt instituţii prea importante pentru statul român, de care depinde funcţionarea statului român. De aceea nu sunt tolerant cu lipsa de performanţă, de implicare şi dezordinea”, a spus Marcel Boloş, în cadrul unei conferinţe de presă.

Întrebat de jurnalişti care sunt acele persoane, el nu a dorit să facă nicio precizare.

„După cum ştiţi, la aprobarea bugetului pentru anul 2024, am dedicat anul 2024 unui concept inovativ: teoria celor 3 zero. Zero impozite şi taxe pentru contribuabili – este anul în care nu vom aduce modificări de impozite şi taxe pentru contribuabili. Zero toleranţă pentru evaziunea fiscală. Zero toleranţă pentru risipa banului public. Aici, în ianuarie, să ştiţi că voi pune în discuţia Coaliţiei trei subiecte importante. Digitalizarea etapei a doua a cheltuirii banului public, reducerea birocraţiei în cheltuirea banului public şi mecanismele moderne de gestionare a cheltuielilor publice. Avem nevoie de finanţe publice moderne, puternice, avem nevoie de aceste lucruri pentru a asigura servicii publice de calitate în folosul oamenilor. Avem nevoie de o fiscalitate corectă, predictibilă şi cinstită în relaţia cu mediul de afaceri. Mediul de afaceri are nevoie de susţinere pentru crearea de noi locuri de muncă şi atragerea de investiţii. Targetul meu ca ministru al Finanţelor în anul 2024 este ca să ajungă ANAF-ul şi AVR-ul la un plan de venituri mediu lunar de peste 40 de miliarde de lei”, a explicat Marcel Boloş.

El a menţionat că la acest target fixat trebuie să adere toţi cei care lucrează în echipă cu el.