Zuckerman. “Ar fi o greșeală enormă, enormă să nu-l pună prim-ministru”

Fostul ambasador al SUA în România, Adrian Zuckerman, a afirmat, la B1 TV, că ar fi o „greșeală enormă” ca Nicușor Dan să nu-l numească pe Ilie Bolojan prim-ministru.

„Ar fi o greșeală enormă, enormă, ca să nu îl pună pe domnul Bolojan ca prim-ministru”

El a subliniat că Bolojan este un om foarte pregătit și potrivit pentru funcția de premier.

Nu ar trebui să existe obstacole în calea numirii sale, chiar și în contextul unor negocieri politice complexe, a insistat Zuckerman.

„Tandem superb”

“Absolut! Am fost cu voi, cred, după ce Bolojan a fost președinte interimar și spun din nou, cum am spus atunci, am fost complet impresionat, uimit cât de bine a funcționat și ce lucruri bune a făcut acolo și așa că, în opinia mea, ar fi o greșeală enormă, enormă, ca să nu îl pună pe domnul Bolojan ca prim-ministru, o să fie un tandem superb, în opinia mea”.

Adrian Zuckerman, ambasador în timpul primului mandat al lui Donald Trump, a apreciat decizia Curții Constituționale a României (CCR) de a anula alegerile prezidențiale susținând că hotărârea judecătorilor a fost un pas esențial pentru a proteja țara de o influență rusească periculoasă.