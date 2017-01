Antologia rușinii: site-uri cu știri false, conspirații și apocalipse

MINUNATA LUME NOUĂ. Jurnalismul nu mai e ce-a fost și pentru că nu a putut dezvolta un antivirus care să facă față asaltului de site-uri menite să dezinformeze, fie din interese concertate, fie doar pentru click-uri (deci bani).

Am intrat, așa cum s-a consemnat cu alegerea președintelui Donald Trump în Statele Unite ale Americii (da, Donald Trump a ieșit președintele Americii, obișnuiți-vă cu ideea), în epoca post-adevărului. Acest concept teribil este direct conectat la Internet.

Nu este deloc exagerat să consemnăm că presa în fals a avut o contribuție majoră în ultimul scrutin de peste Ocean. Nici în România lucrurile nu stau fundamental diferit. Știrea inventată Dacian Cioloș este fiul lui George Soros a apărut pe exclusiv.24.ro (un site-anomalie care se pretinde și gazetărie, dar anunță că se ocupă și cu ficțiuni), fiind rostogolită apoi ca realitate de întreaga rețea de site-uri care urmează această rețetă, fiind, de asemenea, distribuită agresiv în grupurile pro-PSD de pe facebook.

De altfel, e plin .ro-ul de site-uri care asta fac în mod curent, nu doar la ceasul electoralelor: devarsă în spațiul public zvonuri alarmiste, informații trunchiate și îndrăgite teorii ale conspirației. Ele se adresează unui copleșitor public larg care le înghite fără niciun aparat critic. Aceste mase adoptă voluptos un comportament prostesc: minciunile au trecere pentru că se bazează pe prejudecată. Aceste creații sunt urmărite febril fiindcă vin să confirme temeri, manii ale persecuției și o îngrijorătoare paranoia socială. O altă categorie de site-uri, relativ recentă, sunt cele dedicate proslăvirii unei singure persoane politice (Gabriela Firea, primarul Bucureștilor, are din plin), dar despre acestea, într-un alt articol.

Să le consemnăm, deocamdată, pentru o viitoare antologie a rușinii, până nu se intră definitiv și în epoca post-rușinii (unele, terminându-și misiunea, între timp s-au închis).

Așadar:

www.cocoon.ro

Cocoon-ul are ca teme predilecte conspirațiile (peste tot, numai semne!), masoneriile, ocultele mondiale. În lumea cocoon, țărișoara noastră, România, este prădată de marile puteri, prin manevre care înflăcărează mințile predispuse să fantasmeze. Cocoon-ul și-a anunțat marți, după Crăciun, cititorii nici mai mult, dar nici mai puțin că ANAF s-a rebranduit la suprapreț.

Într-adevăr, a costat mult noua firmă a ANAF și mai e și foarte urâtă. Dar cocoon a găsit vinovatul: Masoneria, iubiți cititori. Pentru că, nu-i așa?, ne informează cocoonii, noua siglă a ANAF este un scut cu covor cadrilat, tablă de șah, cunoscută ca simbol francmasonic încă de pe vremea vechilor egipteni. Ce să reprezinte toate acestea? Evident, intersecția între dimensiuni, deschiderea de portaluri, trafic. Dacă veți citi cu răbdare cocoon-ul, sigur veți da și de reptilieni și gorilieni. Cam ăsta e nivelul.

www.efemeride.ro

Efemeride continuă firesc succesul fulminant înregistrat în anii '90 de publicații gen Lumea misterelor. Pentru că e în continuare plină lumea de fanatici ai adevărurilor care sunt ascunse publicului. Efemeride are, desigur, și o orientare anti-occidentală (americanii, OZN-urile, numai nenorociri!), dar în centrul preocupărilor sale sunt evenimente ca acesta (recunosc, e o frază perfectă, kafkiană): „Dieter Kersting, un agent de schimb, în vârstă de 44 ani, din Germania, a dispărut într-o zi printr-o uşă rotativă, petrecând doi ani într-o lume paralelă, unde timpul nu avea niciun înţeles şi totul părea straniu“. Cred că e limpede.

www.nationalisti.ro

Aici și-au făcut cuib practicanții unei religii a urii. Tot ce e străin de neam și patrie este călcat în picioare. Sunt luați la mână țiganii, evreii („tupeu jidănesc“ este o formulă frecventă), arabii (site-ul dă mereu alarme că vin imigranți musulmani și se vor stabili aici, pe pământul sfânt al țărișoarei, unde noi suntem pe veci stăpâni). Când l-am deschis ultima dată, de mare succes se bucura un articol care prezicea (naționaliștii au contact direct și cu tot felul de profeți) dispariția rasei albe în Europa. Întristat de această perspectivă, am închis repede. Naționaliștii de aici sunt, firește, și dacopați.

www.fluierul.ro

Fluierul are ce are cu progresiștii. Unde constată echilibru și viziune pro-europeană, Fluierul înnebunește. A contribuit la jalnica intoxicare Cioloș, fiul lui Soros. Au dat-o mai hoțește: domnule, nu e chiar fiul lui Soros, dar întrețin relații de afaceri și se bat pe burtă. Pentru prestigiu s-a folosit, bineînțeles, Grupul Bilderberg (v-am spus, altă treabă nici n-avea Soros, doar cu Noua Ordine Mondială se ocupa, în care firește că România avea rolul central – păi, nu avem noi cea mai bogată țară din lume și toate formele de relief?).

www.gandeste.org

Tot un profil anti-european are și acest gandeste. El deplânge soarta tuturor antreprenorilor români care sunt jumuliți și jecmăniți de perfidul Occident. Nicio diferență fundamentală între retorica ceaușistă a anilor ’80 și tonul catastrofal (țărișoara!) al gandeste-lui. Gandeste.org funcționează clar ca aparat de propagandă anti-UE, teza sa centrală fiind că statul român a fost privatizat ca o fermă de animale, totul e de vânzare și am devenit o colonie fără niciun drept.

www.infoalert.ro

Această creație funcționează ca un maldăr de breaking-news-uri. Dă breaking-news la tot utilizatorul, din oră în oră. Nici măcar tabloid nu se poate spune că este. Ultima alertă pe care am citit-o la ei mă informa că a fost descoperită întreaga industrie care folosește fetușii umani, de la delicatese până la cosmetice. Consider că am spus de ajuns.

www.cunoastelumea.ro

Un mix atractiv între noutăți, teorii ale conspirației și o ofertă de nerefuzat pentru orice dacopat, cunoastelumea se ocupă îndeosebi cu transe și lumile de dincolo și cum putem noi, românii, să comunicăm mai eficient cu acestea.

www.reporteronline.net

Acesta este un site tipic de clickbait (făcut pentru click-uri, fără pretenții de etică jurnalistică). El reciclează cancan-urile care gravitează în jurul site-urile patriotic-naționaliste (care susțin, totodată, vehement, Coaliția pentru Familie și familia tradițională). Și multe site-uri de propagandă naționalistă au mai apărut în ultimii ani! (www.alternativenews.ro, www.activenews.ro, www.glasul.info, www.napocanews.ro, www.ziaristionline.ro etc., etc.) La ce bun toate acestea? Este o încercare zilnică (și destul de reușită) de subminare a parcursului pro-european și euro-atlantic (da, știu, clișee) al României. Ungurii și țiganii sunt, bineînțeles, cei mai atacați. Curios lucru, nu am remarcat atacuri înspre ruși. De ruși nu se atinge nimeni.

www.comisarul.ro

Acest comisar practică un discurs virulent anti-PSD. Nu sunt relatate fapte, ci sunt brodate invective pe baza unor realități prezentate întotdeauna trunchiat și tendențios. Oamenii care s-au anturat cu PSD-ul sunt cârpe, borfași, c@#%$(.

Se vehiculează frecvent informații din interiorul serviciilor.

www.stiri-extreme.ro

Despre acești extremiști ai știrilor ce să mai spunem? Spunem doar că au categorii Capitalism, Ceaușescu, ­Conspirații, să găsească oamenii ușor ce caută. Vă puteți da seama ce e aici.