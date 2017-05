Cadoul lui Băsescu pentru Carrefour

Aproape 50.000 de metri pătrați de teren au fost făcuți cadou, pentru 49 de ani, de primarul Traian Băsescu, actualei societăți Carrefour România. Suprafața a fost acordată pentru construirea magazinului Carrefour Orhideea. Prețul stabilit prin contract a fost unul infim, fără posibilitatea de a fi modificat în funcție de cota pe piață a acestuia.

Fostul primar Traian Băsescu a dispus după bunul plac de terenurile Capitalei, așa cum s-a văzut și în alte materiale de presă publicate de Cotidianul.



Așa a făcut și în septembrie 2000, când, în calitate de primar, Traian Băsescu a încheiat cu societatea Campenon Bernard SGE, reprezentată de Jaques Larquet, un contract de colaborare în vederea construirii de către CBSGE a unui centru comercial și de recreere, de interes public, în zona delimitată de Calea Plevnei, Șoseaua Orhideelor, Splaiul Independenței, Fabrica de Pâine Plevna și Căminele Studențești. Prin contract s-a stabilit că în urma negocierilor Părțile au stabilit valoarea terenului PMB la 1.245.875 de dolari americani, adică 25 de dolari/metru pătrat. Contractul a fost încheiat pentru 49 de ani și se prelungește automat dacă niciuna dintre părți nu-l denunță fără argumente bine justificate. În contract nu se prevede nimic în ceea ce privește modificarea prețului de închiriere în funcție de valoarea acestuia pe piață. Astfel, indiferent la ce sumă se poate vinde un metru pătrat în zonă, francezii vor plăti tot 25$/mp! La art 5. Pct.5.1 din contract se prevede că societatea va plăti către PMB 4,5 % din profitul net de exploatare al Proiectului, dar nu mai puțin de 50.000 USD/an, ceea ce reprezintă recuperarea valorii negociate a terenului în 25 de ani, începând cu al IV-lea an, după obținerea primei autorizații de construire.



Societatea se angaja ca pe terenul primit de la Primăria Capitalei să construiască un supermarket, inclusiv depozit, pe o suprafață de 14.000 mp, o galerie comercială și Mall pe suprafața de 4.600 mp, o parcare de 1.600 de locuri, o suprafață comercială de 1.536 mp, hobby pe suprafața 7.290 mp, multiplex pe suprafața 1.520 mp, dar și un hotel de două stele, pe suprafața de 585 mp.

Rostogolirea afacerii



La doi ani după aceea, francezul Jacques Larquet transferă contractul de pe CBSGE pe cealaltă societate, deținută tot de el, Soconac SRL.

Pe 10 septembrie 2002, SC Soconac SRL încheie un acord de colaborare cu Hiproma SA, reprezentată de cetățeanul francez Francois Oliver și Victoria Invest România SRL (VIR), reprezentată de un alt francez, Richard Touroude. Răspunderea a fost împărțită astfel: 66,4% pentru Hiproma SA și 33,6% pentru VIR. Cele două societăți au evaluat bunul la 21.416.726 de euro. În urma acestuia, toate contractele încheiate anterior de CBSGE și Soconac au fost transferate pe noile societăți Hiproma și VIR. Aici intervine o modificare. Prețul de 50.000 de dolari pe an este cu tot cu TVA, lucru care nu era menționat în contractul inițial.



Construcția pasajului suprateran Pod Basarab a afectat și construcția Carrefour Orhideea, în sensul că din suprafața totală inițială de 71.332 de metri pătrați a rămas 68.700 de metri pătrați, diferența fiind dată de PMB pentru edificarea pasajului.

Bubele contractului



Conform contractului inițial, Primăria Capitalei trebuia să încaseze 25$/mp închiriat, la care se adaugă cota 4,5% din profitul net de exploatare, dar nu mai puțin de 50.000 de dolari pe an.

O chichiță introdusă în actul inițial spunea că: „În situația în care CBSGE va vinde o parte sau în totalitate construcțiile realizate către terțe persoane, PMB va primi pentru aceste operațiuni imobiliare, anual, pentru întreaga perioadă rămasă până la expirarea contractului, o sumă egală cu 0,2%/an din prețul vânzării de către CBSGE, fără însă ca această sumă cumulată cu obligațiile financiare pentru construcțiile rămase să reprezinte mai puțin de 50.000 USD/an“. Cum s-a văzut mai sus, CBSGE a vândut contractul către Soconac SRL și, ulterior, către Hiproma SA și Victoria Invest România SRL.



Afacerea a reprezentat pentru bucureșteni o mare gaură bugetului. Asta pentru că prețul chiriei nu putea fi modificat anual, în funcție de prețul pieții, valoarea de 4,5% fiind din profitul net de exploatare, și nu din cifra de afaceri, iar capac este cota de 0,2% din prețul vânzării construcțiilor.

Sub cota stabilită



Primăria Capitalei ne-a transmis că: „Hiproma SA, actualmente S.C. Carrefour România S.A, a achitat pentru anul 2016 suma datorată de 141.460,06 lei. Pentru perioada 2003-2016, a achitat suma totală datorată de 1.663.690,81 lei (n.red - adică 121.976 de lei pe an). S.C. Victoria Invest România SRL, a achitat pentru anul 2016 suma datorată de 71.581,89 lei. Pentru perioada 2003-2016, a achitat suma totală datorată de 838.895,49 lei (n.red- adică 64.530 de lei pe an)“, spune PMB. La un calcul aproximativ, cele două societăți au achitat o sumă de 49.360 de dolari pe an.

„Conform contractului de colaborare autentificat sub nr. 1899/20.09.2000, încheiat între Municipiul Bucureşti şi Campenon Bernard SGE, Primăria Municipiului Bucureşti primeşte 0,2 % pe an din preţul total de vânzare a proiectului către Carrefour România SA și, respectiv, Victoria Invest România SRL, fără ca această sumă să fie mai mică de 50.000 USD pe an, inclusiv TVA. Menţionăm faptul că plăţile se efectuează semestrial la cursul din data efectuării acestora, iar diferenţele de valoare a obligaţiei de plată, de la un an la altul, se datorează evoluției cursului valutar leu – euro“, se arată în răspunsul PMB, la solicitarea noastră. Am încercat să aflăm și un punct de vedere al Carrefour România, dar aceștia nu au răspuns la solicitarea noastră.

Băsescu, curat ca lacrima pentru retrocedarea a 66 de case



Dosarul deschis de Parchetul instanței supreme în care era vizat fostul președinte Traian Băsescu pentru retrocedarea mai multor case din centrul Capitalei, în 2003, când era primar general, a fost clasat. Pe 8 mai, Traian Băsescu a fost audiat la Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție, în acest dosar privind retrocedarea a 66 de case de pe strada Șerban Vodă din Capitală către cetățeanul american de origine română Nicolas Jordan. Întrebat dacă îl cunoaște pe cetățeanul american, Băsescu a spus că nu știe cine este și a menționat că restituirea a 66 de case într-o singură zi s-a făcut „în condițiile legii“. Surse judiciare declarau că Traian Băsescu a fost citat pentru a fi audiat în calitate de martor. Chiriașii care stăteau acolo de ani de zile au făcut plângeri în care au reclamat că persoana căreia i-au fost retrocedate imobilele nu este moștenitorul fostului proprietar. Procurorii Parchetului General au confirmat că Nicolas Jordan este nepotul fostului senator liberal din perioada interbelică, Iordache Minciulescu, conform ProTV.