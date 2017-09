Camerele de camin, afacere profitabilă pentru studenți

Cu doar câteva zile înainte de începerea noului an universitar, site-urile de anunțuri și grupurile de pe rețelele de socializare s-au umplut de mesaje prin care studenții își vând camerele de cămin, prețurile ajungând chiar și la 800 de euro.

Pe rețelele de socializare, au apărut zeci de anunțuri publicate de stundeți, care sunt dispuși să își vândă locurile în cămine pentru sute de euro. În București, cele mai căutate cămine sunt cele din Regie, care aparțin Universității Politehnica, cele din Agronomie, care fac parte din campusul Univesității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, dar și cele ale Universității București, din Grozăvești.



Potrivit site-urile de anunțuri și grupurilor studențești, un loc într-o cameră de cămin ajunge să coste 200 și 300 de euro, prețurile ridicate fiind date tocmai de cererea mare, deoarece sunt mulți studenți care caută să cumpere un astfel de loc.



„Am stat doi ani într-un camin din Regie, dar anul acesta nu am mai prins loc, nu știu exact de ce, iar din acest motiv, știind din anii trecuți că se vând locurile în cămin, am zis să îmi încerc și eu norocul. Am luat legătura cu un coleg mai mare, care e un fel de "săgeată", mi-a găsit loc, dar mi-a cerut 200 de euro, bani, care nu știu exact dacă ramân la el sau ajung mai sus. Mi s-a părut foarte mult ținând cont de condițiile care sunt în camin și am încercat să negociez, dar tipul respectiv mi-a spus că sunt forte mulți studenți în situația mea și că alții sunt dispuși să ofere chiar mai mult. M-am resemnat și am avut noroc cu niște prieteni din orașul meu natal că m-au luat într-un apartament închiriat”, a povestit, pentru MEDIAFAX, Ionuț, student în anul III la Universitatea Politehnică.



Mulți studenți preferă să stea căte trei-patru în apartamente închiriate, pentru să sunt nemulțumiți de condițiile din caminele e la universitățile de stat.



„Am refuzat de la bun început să stau în căminul de la facultate pentru că sunt niște condiții sub limita decenței, paturi vechi, dușuri la comun, chiuvete murdare. Am găsit un apartament cu trei camere, în care mai stau cu doi prieteni și plătim câte 100 de euro fiecare. Nu ne deranjează nimeni, dar nici nu ducem lipsa vieții de cămin pentru că mereu ne vizităm colegii, care stau în camine”, a explicat Marius, student la master, la Universitatea din București.



Universitatea din București oferă, anul acesta, peste 5.200 de locuri în cămine, iar taxa variază. Studenții acceptați la locurile bugetare plătesc o taxă între 115 și 130 de lei pe lună, în funcție de numărul locurilor dintr-o cameră. Tinerii care învață la taxă, plătesc între 250 și 265 de lei pe lună, iar studenții cu handicap grav sau accentuat, plătesc între 69 și 75 de lei.

Academia de Studii Economice are aproximativ 6.000 de locuri în 16 cămine, iar prețul de cazare este în jur de 100 de lei pe lună, dar acesta poate să difere de la o lună la alta, în funcție de utilități. ASE a inaugurat, pe 27 septembrie, un nou cămin destinat doar doctoranzilor și angajaților.



„Clădirea are șase etaje și o suprafață desfășurată de 5.505 mp. Valoarea totală decontată a investiției este de 13.720.274 lei. Imobilul are șapte săli destinate incubatoarelor de afaceri, 87 camere, șapte apartamente, cinci săli de lectură, iar la ultimul etaj se află un restaurant. Finanțarea acestui obiectiv s-a realizat din împrumuturi acordate de Banca Europeană de Investiții”, reiese dintr-un comunicat de presă transmis de către ASE.



De asemenea, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară oferă peste 3.500 de locuri, Universitatea Politehnica din București, 13.300, iar Univestitatea Tehnică de Construcții a pus la dispoziție peste 2.500 de locuri în cămine.



O altă alternativă pentru studenți sunt căminele private, care oferă condiții superioare celor de la stat. Prețul unui loc într-o cameră dintr-un cămin privat pornește de la 100 de euro și poate ajunge și la 350 de euro, în funcție de câte paturi sunt într-o cameră. Studenții de aici beneficiază de televizor, frigider, cablu, internet, baie proprie, chiar și bucătărie proprie. De asemenea, mobila este nouă, li se oferă săli de lectură generoase, dar și cantine și zone de relaxare.



Potrivit Ministerului Educației, la nivel național, sunt peste 100.000 de locuri în căminele de stat, dar numărul studenților este de cinci ori mai mare deoarece în anul universitar 2017-2018 sunt înscriși aproximativ 500.000.



La universitățile de stat sunt aproximativ 340.000 de studenți la cursurile de licență, 90.000, la master și 17.600, la doctorat. Universitățile particulare au, la licență, peste 28.000 de studenți, 5.500 la master și 74 la doctorat, iar în sistemul de învățământ militar sunt peste 6.600.