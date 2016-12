Ce a ales să facă Dodon de Ziua României

Preşedintele ales al Republicii Moldova, Igor Dodon, a preferat să meargă joi seară la concertul susţinut de o interpretă rusă venită la Chişinău decât să dea curs invitaţiei la recepţia Ambasadei României în Republica Moldova, oferită cu ocazia Zilei Naţionale a României, relatează portalul moldovean Deschide.md.

Dodon a publicat pe Facebook mai multe fotografii de la concertul rusoaicei Irinei Alegrova, care a început la ora 19:00, în timp ce recepţia oferită de Ambasada României a început la 17:30, ceea ce i-ar fi permis să ajungă, scrie site-ul citat.

Contactat de jurnaliştii moldoveni, Igor Dodon a declarat: "Am fost invitat, dar nu am mers, pentru că am avut alte planuri". Întrebat dacă acele planuri erau mai importante decât "buna relaţie cu fraţii noştri români", Dodon a spus: "Eu am răspuns. Am avut alte activităţi".

Invitaţia Ambasadei Române a fost onorată, în schimb, de preşedintele Nicolae Timofti, premierul Pavel Filip, de prim-vicepreşedintele PD, Vlad Plahotniuc, de aproape întreg cabinetul de miniştri, deputaţi şi diplomaţi.

Cei invitaţi au remarcat că la recepţia din acest an a venit mult mai multă lume decât în anii precedenţi.