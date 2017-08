Ce a făcut Tudose cu salariul lui

Premierul Mihai Tudose a relatat, marți seară, la România TV că a refuzat să primească salariul pe un card bancar, întrucât nu a dorit să achite comisioanele impuse pentru tranzacții.

Întrebat de ce nu are bani în conturi la bănci, premierul a răspuns: "Nu prea am ce bani în bancă să am, că ăștia sunt toți banii. (...) Am refuzat să îmi pun leafa pe card ca să nu trebuiască să îi dau băncii ăleia doi bani de câte ori folosesc cardul. Nu vreau să îi dau, consider că nu merită".

Tudose a prezentat și o "experiență" pe care ar fi avut-o cu o bancă.

"Am avut un cont în bancă, cu o sumă minoră în valută, era vorba de 500 de dolari, și după vreo doi ani m-a sunat banca să îmi spună că nu numai că nu mai am banii, trebuie să mai dau eu 50 de dolari, că, de fapt, comisionul (...) a mâncat fondul. (...) Iertați-mă: 'Terente era copil pe lângă voi, chiar era băiat bun'. Dar atunci asta a fost poziția mea ca persoană fizică", a spus Tudose.

Prim-ministrul a reluat criticile referitoare la băncile care nu au profit.

"Ca prim-ministru, spun așa: 'Domnule, noi trebuie să facem niște lucruri în țara asta, am vorbit de spitale, am vorbit de educație, am vorbit de drumuri. Dacă tu îmi spui că ești bancă specializată pe profit (...), lucrezi cu banii noștri și spui că nu ai profit? Păi cred că ai o problemă. Sau ai o problemă de management sau ai o problemă că vei continua să ne consideri proști că nu ne dăm seama ce faci'. Și iertați-mă, dar ajunge", a afirmat Tudose.

Întrebat unde trebuie să își țină oamenii economiile, premierul a răspuns că la băncile "serioase" și care au profit.

"Sunt niște bănci serioase, care respectă România, și niște bănci care încearcă să fie mai deștepte decât statul. (...) Dacă au profit, înseamnă că banii noștri sunt în siguranță, nu? Așa zic", a spus Tudose.

Totodată, șeful Guvernului a afirmat că își dorește de la bănci "intrarea în normalitate".

"Să facă o activitate normală, să facă banking în România, să își plătească dările la stat. (...) Am mai auzit țipete și scâncete: 'Domnule, dar știți câți bani plătim noi la stat?'. Adică impozite pe clădiri și impozite pe salarii. Am înțeles că îți plătești impozitul pe clădirea mare și frumoasă făcută eventual tot cu banii noștri și îți plătești impozitul pe salariul ăla frumos, de șef de bancă. Păi nici pe alea nu vrei să le plătești? Eu vorbesc de impozitul pe profit, că dacă, repet, tu ești bancă și n-ai profit, avem o problemă", a mai declarat Tudose.