Miting împotriva lui Viktor Orban (foto)

Mii de unguri au participat, duminică, la un miting împotriva premierului Viktor Orban, organizat cu câteva săptămâni înainte de alegerile europarlamentare şi locale, relatează Reuters.

Mitingul a fost organizat de Peter Magyar, fost membru al guvernului, considerat ca fiind prima ameninţare serioasă din ultimii ani la adresa lui Orban. Se estimează că au participat la miting aproximativ 10.000 de persoane în oraşul Debrecen din estul ţării, un bastion al partidului de guvernământ Fidesz.

It never happened that tens of thousands gather outside Budapest for an opposition rally. First time ever with #PeterMagyar. Live from Debrecen. pic.twitter.com/RnoHYksl9l

— Stefano Bottoni (@stefanobottoni1) May 5, 2024