Criză de obiective în SUA

Polemici în presa americană după demiterea directorului FBI, în momentul în care acesta se ocupa de investigarea implicării Rusiei în campania prezidențială a lui Donald Trump. Nu puține sunt vocile care susțin că SUA se confruntă cu o criză constituțională. Este însă ca și când ciobanul mincinos strigă lupul, scrie unul dintre editorialiștii agenției Bloomberg. În opinia lui, în SUA nu sunt întrunite elementele unei crize constituționale: nu poate fi vorba de o situație în care principiile constituționale nu pot oferi un răspuns limpede la acțiunile administrației (este dreptul președintelui să-l demită pe directorul FBI și decizia sa nu împiedică în vreun fel continuarea investigației, inclusiv în Congres) și nu există partide sau politicieni puternici care să reclame încălcarea Constituției SUA.

O criză constituțională cu adevărat l-a avut în centru pe Abraham Lincoln, nu pe Trump. Imediat după secesiunea statelor confederate, Lincoln a decis să suspende prevederea constituțională ce garanta libertatea individuală, fără să aștepte decizia Congresului și fără a răspunde în vreun fel la critici. S-a spus atunci despre Lincoln că a acționat ca un dictator. „Să lăsăm dar «criza constituțională» pentru momentul în care va veni cu adevărat și când nu vom avea de ales decât să folosim sintagma. Și să sperăm că sistemul va fi suficient de puternic să reziste la acțiunile neconstituționale“, scrie Bloomberg.

Dacă nu este o criză constituțională, ce se întâmplă totuși în Statele Unite? Un răspuns poate veni de la jurnalistul și politicianul Patrick Buchanan: SUA trec printr-o criză de obiective majore.

Pentru generația celui de-al Doilea Război Mondial, lucrurile au fost clare, scrie Buchanan. Atacul de la Pearl Harbor a unit națiunea, în convingerea că Japonia trebuie zdrobită, indiferent de sacrificii. A urmat apoi așa-numitul consens al Războiului Rece – doar America putea îngrădi „imperiul“ lui Stalin, consens care a dus la crearea NATO și a sistemului de alianțe al SUA.

Acum, globaliștii susțin că America luptă pentru o „ordine mondială bazată pe reguli“. Cum o face? „La un sfert de secol după Războiul Rece, rămânem angajați în alianțe vechi de 60 de ani, din epoca Războiului Rece, pentru a apăra zeci de națiuni. Gândiți-vă la zonele în care America se lovește de puterile nucleare de azi: zona demilitarizată din Peninsula Coreea, insulele din Marea Chinei de Sud, Crimeea, Donbas. Ce este vital pentru noi în aceste zone pentru a justifica trimiterea armatei SUA sau pentru a risca un război nuclear? Am pierdut controlul asupra destinului nostru. Am pierdut libertatea pe care părinții fondatori ne implorau să o păstrăm – aceea de a sta departe de războaiele altor țări și ale altor continente. Precum imperiul francez și britanic, imperiul american nu este sustenabil. Am oferit atât de multe garanții, încât putem fi siguri că vom fi atrași în toate crizele și războaiele viitoare de pe planetă. Dacă nu revizuim și nu renunțăm la unele dintre aceste garanții, nu vom ști ce este pacea. Donald Trump părea să fi înțeles asta. Mai gândește oare astfel?“, încheie Buchanan.