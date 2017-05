Cum pune Guvernul piedici realizării programului PSD

Cabinetul Grindeanu s-a angajat, prin Programul de Convergență, aprobat în ședința de vinerea trecută, să implementeze de la 1 iulie un mecanism de plată defalcată a TVA, constând în plata de către instituţiile şi întreprinderile publice a TVA aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii direct în contul furnizorului/prestatorului la bugetul de stat. Asta înseamnă că statul nu vrea să mai plătească TVA furnizorilor, și-l plătește singur la buget, ca să nu mai poată fi furat. Într-o declarație recentă, ministrul de Finanțe, Viorel Ștefan, a explicat ce dorește Executivul de la această măsură. În prezent, firmele care fac afaceri cu statul și care au de recuperat TVA pentru diversele produse și servicii vândute acestuia trebuie să depună periodic la ANAF raportări în acest sens. ”Rambursarea se va face fără control al Fiscului acolo unde companiile nu prezintă risc de evaziune. Dacă cumva există o companie care prezintă risc, atunci va exista un control al deconturilor de TVA”, a spus Ștefan. Conform acestuia, Italia a testat timp de doi ani acest mecanism, pe care l-a aplicat pentru achiziții publice. "Rezultatele obținute de italieni, spectaculoase, au fost prezentate recent în cadrul unei reuniuni OECD, la Paris: ei au estimat un plus de încasări de 1 miliard de euro, dar au încasat 2,5 miliarde de euro în plus, pe an. Iată cum viața demonstrează că e mai eficient pentru stat să faci socoteli cu banii în buzunarul tău…”, a mai spus Ștefan.

Mecanismul de plată defalcată a TVA este una din măsurile pe care Guvernul Grindeanu le vizează pentru ținerea în frâu a deficitului la maxim 3% pentru acest an. Programul de convergență aprobat de Guvernul României în ședința de vineri cuprinde două măsuri care au potențial de aduce mai mulți bani la buget dar care ar afecta mult economia. Prima dintre ele se referă la repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net realizat de companiile de stat sub formă de dividende la buget și cea de-a doua se referă la vânzarea unor bucăți din Complexul Energetic Oltenia și Hidroelectrica iar cu banii încasați să se plătească salarii și pensii, în loc de investiții. "Aceste fonduri (provenite din virarea la buget a celor peste 90% din profit) ar trebui folosite pentru investiții sau ca rezerve, în cazul în care apar situații neprevăzute. O altă consecință nefastă a acestei măsuri este că ea va pune în mare dificultate realizarea Fondului Suveran de Investiții. O altă măsură cu potențial enorm este IPO (oferta publică primară) pentru vânzarea unui pachet de 15 la sută de acțiuni noi emise pentru CO Oltenia și Hidroelectrica. Deși aceste companii pot fi privatizate și se pot vinde parțial pe bursă, banii astfel proveniți ar trebui să fie utilizați pentru alte investiții, nu în plata de salarii. Nu am certitudinea că Guvernul vrea să privatizeze aceste companii pentru a avea bani pentru salarii mai mari, dar, sincer, nu vad de unde altundeva se vor scoate 32 de miliarde de lei pentru aplicarea Legii salarizării unitare. Vânzarea unor părți din companiile profitabile ale României pentru a plăti salarii mai mari este comparabilă cu decizia unei familii de a-și vinde casa doar pentru a-și permite o masă mai copioasă la restaurant", a comentat Ioana Petrescu, fost ministru de Finanțe în Cabinetul Victor Ponta.