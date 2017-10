Disputa Dragnea-Teodorovici se acutizează

Președintele Comisiei de buget-finanțe din Senat, Eugen Teodorovici, a declarat, marți, că își menține poziția referitoare la TVA-split și la eliminarea supraaccizei la carburanți, deși decizia politică a PSD este adoptarea OUG în forma Executivului, transmite MEDIAFAX.

Liviu Dragnea, a afirmat, vineri, la Sucevița, că reprezentanții PSD în comisiile parlamentare care au puncte de vedere diferite față de pozițiile asumate oficial de Guvern vor trebuie să discute cu Executivul sau cu partidul, Dragnea adăugând că ”nu suntem dispuși să acceptăm proiecte personale”.

Întrebat dacă nu are temeri legate de faptul că ar putea pierde șefia comisiei, Teodorovici a spus: ”N-o să pun vreodată în balanță vreo funcție, oricât de mare va fi ea vreodată, dacă înseamnă, pe de altă parte, o acțiune corectă pentru oamenii din România”.

”Eu îmi mențin punctul de vedere pentru că am fost la Finanțe, am fãcut atunci niște promisiuni și nu am de gând să îmi schimb abordarea, mai ales că nu găsesc argumente pentru susținerea unor astfel de schimbări de mecanisme - split TVA și nu numai”, a declarat senatorul PSD.

El a precizat că va susține în continuare eliminarea supraaccizei la carburant și că există și alte soluții de combatere a evaziunii fiscale, în afară de split TVA. ”Nu am argumente logice să susțin un mecanism nou vizavi de split TVA Este poate o alternativă taxarea inversă care se practică la nivel european care aduce zona de evaziune zero, elimină problema de colectare... Sunt soluții care pot fi discutate și aplicate”, a apreciat președintele Comisiei.