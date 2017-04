Dragnea a cerut sesizarea Curţii Europene de Justiţie

Instanţa supremă a respins solicitarea efectuării unei expertize informatice pe sistemul ECRIS de pe care a fost redactată motivarea în dosarul "Referendumul", astfel că avocaţii lui Liviu Dragnea au cerut sesizarea Curţii Europene de Justiţie.

Apărarea a apreciat că prin decizia magistraţilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie li se refuză accesul la probe.

Instanța a respins însă toate cererile avocaților şi au anunțat că vor da o decizie pe data de 24 aprilie.

La solicitarea avocaţilor care au cerut sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) de la Luxemburg, în legătură cu implementarea unei directive care se referă la accesul la informații în cazul persoanelor implicate într-o procedură judiciară, procurorul de ședință a cerut respingerea probelor solicitate.

Acesta a arătat că Dragnea a avut acces la informații de-a lungul procesului, iar datele cerute de avocați se referă la chestiuni administrative. De asemenea, procurorul a spus că termenul de 30 de zile pentru motivarea unei decizii are un caracter de recomandare, iar încălcarea lui nu duce la anularea unei condamnări.





Dragnea le-a spus magistraților că el este un simplu inginer și că este depășit de nivelul discuțiilor juridice purtate în cadrul dezbaterii contestației sale la executare în dosarul "Referendumul".

"Astăzi, am asistat la o dezbatere juridică de înalt nivel, care mă depășește. Eu sunt un simplu inginer, însă nu pot să nu remarc, în calitate de deputat, că un procuror al DNA spune că un articol de lege are titlu de recomandare și poate să nu fie respectat. O asemenea afirmație mi se pare incorectă. Din câte știu eu, motivarea trebuie redactată în termen de 30 de zile. Eu nu cred că demersul meu este exagerat. Am fost condamnat pentru ceva de care nu am fost acuzat în rechizitoriu. Am vrut să văd dacă acea hotărâre este rodul participării tuturor membrilor completului de judecată", le-a spus Dragnea magistraților, după aproape două ore de stat în sala de judecată.

La ieșirea din sediul instanței, el a adăugat: "Eu am văzut un procuror DNA în fața instanței de la Înalta Curte spunând că un articol de lege este de recomandare, în condițiile în care articolul este foarte clar, riguros. Dacă un procuror spune că acel articol este de recomandare înseamnă că sunt articole pe care unii procurorii le consideră facultative. Atunci, noi aveam dreptul să considerăm unele articole din Codul penal sau de procedură penală ca fiind facultative? Când am început demersul, am vrut să am totuși motivarea hotărârii, așa cum mulți oameni din România își doresc asta, pentru că am vrut să merg la CEDO. Nu am putut, pentru că s-au depășit cele 6 luni. După ce am făcut contestația la tribunal, imediat a apărut motivarea. Ulterior, am vrut să știu dacă toți cei care au adoptat decizia au participat la redactarea și conceperea acestei motivări".

La sosirea la instanţa supremă, Dragnea declara că speră ca judecătorii să îi dea dreptate cu ceea ce a cerut în contestaţie.

Este vorba despre o cale extraordinară de atac, preşedintele PSD fiind condamnat definitiv pe 22 aprilie 2016 la doi ani de închisoare cu suspendare.

Instanţa supremă a motivat decizia susţinând că liderul PSD a ales să îşi folosească "abuziv autoritatea şi influenţa" în partid "pentru a denatura rezultatul scrutinului".

Liderul PSD a cerut anularea condamnării pe motiv că nu s-au respectat procedurile legale la redactarea motivării deciziei definitive din dosarul "Referendumul", în condițiile în care două judecătoare din completul care a judecat cauza s-au pensionat înainte de a fi concepută motivarea, deci nu au participat la redactarea motivării. Una dintre acestea este fosta preşedintă a instanței supreme Livia Stanciu.

Dragnea a depus în februarie contestația la Tribunalul București, însă această instanță și-a declinat competența în favoarea Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Potrivit Codului de procedură penală, contestația împotriva executării hotărârii penale se poate face în următoarele cazuri: când s-a pus în executare o hotărâre care nu era definitivă; când executarea este îndreptată împotriva altei persoane decât cea prevăzută în hotărârea de condamnare; când se ivește vreo nelămurire cu privire la hotărârea care se execută sau vreo împiedicare la executare; când se invocă amnistia, prescripția, grațierea sau orice altă cauză de stingere ori de micșorare a pedepsei.

