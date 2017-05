Emilia Șercan răspunde acuzațiilor

Emilia Șercan a la B1Tv se apără în scandalul acuzaţiilor aduse de ziarul local din Sibiu Turnul Sfatului care a susţinut că jurnalista ar fi plagiat în lucrarea de licență dintr-o carte a Monicăi Macovei.

Șercan spune că nu a plagiat în lucrarea sa și că va încerca să dovedească acest lucru.

"Am înțeles că mi-a fost verificat inclusiv doctoratul, bănuiesc că și lucrarea de master, s-au dus la licență. Nu! Nu am plagiat! Ceea ce va trebui să demonstrez că nu am plagiat, pentru că nu am plagiat, și doi, dacă aceea lucrare prezentată este lucrarea mea de licență. Pentru că eu nu mai am lucrarea de licență, s-a întâmplat să nu o mai. Va trebui să stabilesc, în primul rând, împreună cu instituția care trebuia să o aibă în arhivă, dacă este într-adevăr lucrarea mea. Paginile publicate de Turnul Sfatului nu au nicio ștampilă care să ateste autenticitatea", a afirmat Emilia Șercan.