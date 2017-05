Filme care luptă pentru trofeul Palme d’Or

Numărătoarea inversă până la începerea celebrului Festival de la Cannes a început, iar întreaga atenție se îndreaptă deja către Coasta de Azur. Evenimentul va avea loc în perioada 17-28 mai, iar în total, 60 de pelicule sunt înscrise în selecția oficială. Juriul de anul acesta va fi prezidat de regizorul cu origini spaniole Pedro Almodovar.

Numeroase staruri din sfera cinematografică, precum și modele internaționale au început deja să își facă apariția în sudul Franței pentru a lua parte la eveniment. Pe tot parcursul Festivalului, zeci de filme vor fi proiectate, iar pe 28 mai vor fi aleși câștigătorii.

Multiculturalism la masa juriului

În acest an, juriul de la Cannes este prezidat de regizorul spaniol Pedro Almodovar, iar conform tradiției, el va fi ajutat de alte opt personalități din lumea filmului. Regizorul va fi asistat de opt oameni în timpul deliberărilor pentru stabilirea câștigătorilor din competiția oficială a festivalului. Aceștia vor prezenta palmaresul oficial din timpul ceremoniei de premiere, pe 28 mai, la finalul căreia va fi proiectat filmul câștigător al trofeului Palme d’Or.

Pedro Almodovar (Spania). Regizorul în vârstă de 67 de ani este un nume sonor în cinematografia spaniolă de mai bine de 30 de ani. Cinci dintre filmele lui au fost selectate în competiția Festivalului de la Cannes. Pelicula „Mala Education“ a deschis festivalul din 2004, Almodovar apărând pe afișul celei de-a 60-a ediții a evenimentului ce are loc pe Coasta de Azur. Filmul „Mujeres al borde de un ataque de nervios“ a primit o nominalizare la categoria „Cel mai bun film într-o limbă străină“ a galei Premiilor Oscar din 1989. În anul 2000, lungmetrajul „Todo sobre mi madre“ a câștigat un premiu din partea Academiei Americane de film la aceeași categorie. În fapt, palmaresul lui Pedro Alomodovar cuprinde un Glob de Aur, patru trofee BAFTA, trei premii Goya, un premiu Teddy, la Festivalul de Film de la Berlin, și patru premii Cesar.

Maren Ade (Germania). Scenaristă, producătoare de film și regizoare, Maren Ade a fost și ea prezentă la ediția de anul trecut de la Cannes. Pelicula „Toni Erdmann“, care a avut în echipa de producție și români, a fost selectată în competiția oficială de la Cannes 2016. În același timp, filmul a primit o nominalizare și la Oscar, la categoria „Cel mai bun film străin“. În 2009, lungmetrajul „Everyone Else“ a câștigat Ursul de Argint la Berlin, pentru „Cel mai bun film“ și „Cea mai bună actriță“.

Jessica Chastain (SUA). Actrița a fost nominalizată de două ori la Oscar și este una dintre cele mai apreciate din generația sa. Rolurile sale au fost de mai multe ori premiate, îndeosebi cele din filmele „Zero Dark Thirty“, „A Most Violent Year“, „The Disappearance of Eleanor Rigby“ și „The Martian“.

Fan Bingbing (China). A devenit celebră în 1998 grație serialului „My Fair Princess“, iar în 2003 a jucat în filmul „Cell Phone“. După acest debut fabulos, Fan a acceptat numeroase roluri și s-a remarcat în filme precum „Lost in Beijing“, „Buddha Mountain“ și „Double Xposure“. Fan Bingbing a fost inclusă în 2017 pe lista celor mai influente 100 de persoane din lume, întocmită de revista Time.

Agnes Jaoui (Franța). Actrița a inventat alături de Jean Pierre-Bacri un nou stil de a redacta scenarii pentru cinematografie și teatru, care a condus la apariția unor producții cu un succes fantastic, precum „Cuisine et Dependances“ și „Un air de famille“. În 2000 a regizat „Le Gout des autres“, peliculă premiată cu patru trofee Cesar.

Park Chan-wook (Coreea de Sud). Regizorul a doborât recordurile din box office-ul sud-coreean în anul 2002, cu filmul „Joint Security Area“. În 2004 a fost recompensat la Festivalul de la Cannes cu filmul „Old Boy“, care a câștigat Marele Premiu.

Will Smith (SUA). Muzician, actor și producător, Will Smith a fost nominalizat de două ori la Oscar. Printre succesele cinematografice care trebuie amintite se numără „Independence Day“, „I, Robot“, „Hitch“, „I Am Legend“, cele trei filme din seria „Men in Black“, dar și recentul „Suicide Squad“.

Paolo Sorrentino (Italia). Șapte dintre filmele regizorului au fost prezentate în selecția oficială a Festivalului de la Cannes, iar unul dintre acestea, „Il Divo“, a câștigat premiul juriului în 2008. În 2016, Paolo Sorrentino a regizat primul serial de televiziune propriu, „The Young Pope“, cu Jude Law în rol principal.

Gabriel Yared (Franța). Începând cu 1980, compozitorul s-a consacrat compoziției de muzică pentru filme, iar multe dintre aceste creații i-au adus importante premii internaționale. A compus prima coloană sonoră pentru o peliculă regizată de Jean-Luc Godard și a colaborat, printre alții, cu Jean-Jacques Beineix și Jean-Jacques Annaud.

Cristian Mungiu - reprezentantul României

Țara noastră va fi reprezentată de regizorul Cristian Mungiu, președintele Cinefondation și al secției de scurtmetraje, precum și de Romanian Short Waves, o arie dedicată schimburilor și promovării filmelor de scurtmetraj din cadrul Short Film Corner. Regizorul Alexandru Nanau se va afla la eveniment alături de echipa de producție a filmului „Nothingwood“, de Sonia Kronlund.

Lista filmelor selecționate

Pelicula care va deschide evenimentul de pe Coasta de Azur este „Les Fantomes d’Ismael“ și va fi proiectat în afara competiției. Lupta pentru un trofeu Palme d’Or se va da între cele 18 lungmetraje:

- „The Meyerowitz Stories“, Noah Baumbach

- „In the fade“, Faith Akin

- „Okja“, Bong Joon-ho

- „120 Battements par Minute“, Robin Campillo

- „The Beguiled“, Sofia Coppola

- „Rodin“, Jacques Doillon

- „Happy End“, Michael Haneke

- „Wonderstruck“, Todd Haynes

- „Le Redoutable“, Michel Hazanavicius

- „The Day After“, Hong Sangsoo

- „Radiance“, Naomi Kawase

- „The Killing of a sacred deer“, Yorgos Lathimos

- „A gentle creature“, Sergei Loznitsa

- „Jupiter’s moon“, Kornel Mandruczo

- „L’amant Double“, Francois Ozon

- „You Were Never Really Here“, Lynne Ramsay

- „Good Time“, Benny Safdie

- „Loveless“, Andrey Zvyagintsev