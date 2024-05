Maia Morgenstern, o poveste de viaţă ca-n filme

Marea actrită Maia Morgenstern a împlinit astăzi, 1 mai, 62 de ani, încununaţi de o carieră impresionantă.

Viaţa actriţei este la fel de impresionantă, desprinsă parcă din filme.

Maia Morgenstern și actualul partener Claudiu Istodor și-au unit destinele în urmă cu 41 ani. S-au despărtit, iar marea împăcare s-a produs la 21 de ani de la divorț.

Artista a rememorat anul trecut începutul povestii de iubire cu Claudiu Istodor, cu care are un copil:

„40 de ani! Fix. Pe cale consecință, că Tudor (fiul – nr.) are 39. Altfel, greu îmi aduceam eu aminte anul, mai ales anul. Cred, totuși că m-am dus să mă îmbrac la o prietenă, să nu mă vezi mireasă înainte de nuntă (mă rog, cununia civilă, că atât s-a putut). Așa parcă zicea tradiția: să nu mă vezi!”, povestea Maia Morgenstern pe o rețea de socializare, despre ziua în care s-a căsătorit cu Claudiu Istodor.

„M-am dus, totuși, să mă îmbrac mireasă: mi-am pus perdeaua bunicii în cap, pe post de voal. Perdea croșetata manual, din bumbac și mătase, cu ochiuri mari, ca o plasă de pescar. Mi-am pus-o pe cap: era foarte grea. Și m-am gândit să prind colțurile de încheieturile fiecărei mâini. A fost bine. Prin ochiurile plasei am strecurat flori de floarea miresei. Din buchetul de mireasă: era vremea lor. Și mai e vremea lor: flori de floarea miresei.

„Am plecat spre primărie, la Sfat, la Starea Civilă. Pe lângă Foișoru de foc. Ne-am oprit în fața măcelăriei. Fără” satâru’, să stea la poză cu nuntașii: studenți, colegii noștri, care la actorie, care la regie, care la operatorie de film… eram cam la vreo 27…așa. Cred. Pe urmă ne-au gonit, ca să lăsăm bancurile.

Și ne-am căsătorit. Și pe urmă ne-am dus la cursuri, fiecare la clasa lui. Că nu eram colegi de an. Eram soț și soție. Doar. Dor. Claudiu Istodor, la mulți ani”, adăuga vedeta.

Maia Morgenstern are un băiat pe nume Tudor Aaron, în vârstă de 39 de ani, dar şi două fete din două relaţii diferite.

Potrivit Unica.ro, în timpul pauzei de 21 de ani, Maia Morgenstern s-a recăsătorit cu medicul neurochirurg Dumitru Băltățeanu si a venit pe lume o fată, Ana Isadora.

Filmografie, reţinută de wikipedia