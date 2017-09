Finaliste surpriză la US Open

Jucătoarea americană Sloane Stephens, locul 83 WTA, s-a calificat în finală la US Open după ce a învins-o, vineri, scor 6-1, 0-6, 7-5, pe compatrioata Venus Williams, locul 9 WTA.

Sloane Stephens va juca finala competiției cu o altă sportivă americană Madison Keys, locul 16 WTA.

Madison Keys a trecut în semifinale de americanca Coco Vandeweghe (22 WTA), scor 6-1, 6-2.



Va fi prima finală de Grand Slam atât pentru Madison Keys, în vârstă de 22 de ani, cât şi pentru Sloane Stephens, cu doi ani mai în vârstă decât adversara sa. Stephens a revenit pe teren la Wimbledon, după o pauză de 11 luni cauzată de o gravă accidentare la picior. De atunci, a înregistrat 14 victorii şi doar două înfrângeri.

"Nu am cuvinte să-mi descriu sentimentele şi cât mi-a luat să ajung aici. Dacă mi-ar fi spus cineva, atunci când am revenit, că voi ajunge în două semifinale şi într-o finală de Grand Slam, aş fi leşinat. Nu am idee cum am reuşit. Dar am muncit din greu", a spus Sloane Stephens, după calificarea în prima sa finală de Grand Slam.

Pentru prima data după 1981, toate cele patru semifinaliste de la US Open au fost americance.

Veste bună pentru Simona Halep

Înfrângerea suferită de Venus Williams în semifinalele de la US Open i-a asigurat Simonei Halep prezența pe locul 2 în clasamentul WTA și după încheierea ultimului Grand Slam al anului.