Franța lui Macron

Partidele clasice din Franța n-au mai putut da candidați credibili în alegerile prezidențiale din 2017.

Extrema dreaptă și extrema stângă au adunat aproape 40% din voturile pentru președinția țării.

Noul președinte al țării a fost votat de un curent proeuropean din electoratul francez care nu mai adună pentru dreapta și stânga moderată decât tot atâta cât adună și pentru pentru cele două extreme. Curentul social-democrației franceze a fost egalat de curentul comunismului, iar curentul dreptei s-a prăbușit sub 25% din simpatia populară.

Ce a contribuit la această bulversare rapidă a sistemului politic din Franța? Primăvara arabă, acesta este răspunsul. Haosul din Libia de după Gadaffi. Haosul din Siria lui Bashar al-Assad. Haosul din Irakul de azi. Capacitatea Franței de a juca ca o putere de seamă în aceste evenimente s-a dovedit a fi nesemnificativă. La fel și capacitatea UE, noul nume de mare putere al Franței supuse Germaniei.

Orgoliul francez cunoaște, azi, cea mai rapidă cădere în derizoriu, în vreme ce nivelul de trai în Franța n-a mai crescut în ultimii zece ani.

Oare ce vârstă va fi având, acum, viitorul monarh al Franței, căci dacă prăbușirea sistemului politic va continua și sub Macron, soluția ultimă are a fi renunțarea la republicanism? Un interpret român al lui Nostradamus ne asigură că are, azi, 18 ani și că în intervalul 2020-2030 va fi urcat pe tron, ca urmare a unor atacuri fără precedent din partea unei coaliții arabo-chineze asupra Vaticanului.

Telespectatorii din România au avut ocazia să-l audă pe acest interpret al catrenelor nostradamiene, întâia oară în acești 27 de ani, duminică seară (14 mai), la Realitatea TV. Încă din 1993, Vlaicu Ionescu (cum îl cheamă pe acest român care trăiește în SUA) a enunțat că, în 1999, în vremea eclipsei, s-a născut un viitor mare monarh. Ținând cont că Nostradamus a profețit corect anul prăbușirii comunismului internațional (1991), ce ar trebui să gândim despre profeția sa cu privire la atacul arabo-oriental asupra inimii catolicismului? Șeful ISIS a anunțat încă de la instalarea sa drept Caif că acesta este adevăratul obiectiv al Califatului: pedepsire papalității. Aceasta este o informație ce a fost dată numai în cărțile despre ISIS, nu și în media.

Niciodată înainte de ISIS profeția nostradamiană despre intervalul 2020-2030 n-a avut suport istorico-politic. Azi, pare realistă.