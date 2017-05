De ce nu merge Gabriel Oprea la audieri

Fostul vicepremier Gabriel Oprea i-a anunțat, printr-o scrisoare, pe parlamentarii din comisia de anchetă pentru alegerile prezidențiale din 2009 că nu se va prezenta miercuri la audieri, așa cum era prevăzut. Oprea afirmă că a fost audiat la Parchetul General în dosarul deshis în aceeaşi cauză, iar Parlamentul trebuie să solicite procurorilor acordul pentru audierea sa.

"Referitor la solicitarea dumneavoastră de a mă prezenta în fața comisiei parlamentare, vă aduc la cunoștință că în luna aprilie 2017 am fost audiat, în calitate de martor, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la același subiect într-un dosar în care s-a dispus începerea urmăririi penale in rem. Față de împrejurarea că sunt subiect procesual într-o cauză penală, în sensul art. 34 Cod procedură penală și dat fiind caracterul nepublic al procedurii judiciare, impuse de art. 285, alin 2, din același cod, pentru a preveni eventuala încălcare a caracterului nepublic al procedurii de urmărire penală în care am fost solicitat să dau declarație în calitate de martor, vă supun atenției necesitatea solicitării de către dumneavoastră a acordului prealabil al organului judiciar competent în vederea audierii mele", se arată în scrisoarea trimisă parlamentarilor de Gabriel Oprea.

Președintele Comisiei parlamentare de anchetă cu privire la alegerile prezidențiale din 2009, Mihai Fifor, a declarat miercuri că va trimite o scrisoare procurorului general în care să arate obiectivele comisiei și a spus că îi va transmite lui Gabriel Oprea o nouă invitație la audieri.

Mihai Fifor a declarat marţi că a avut o discuţie telefonică cu Gabriel Oprea, care a fost invitat la audieri miercuri dimineaţă, şi că aceasta analizează posibilitatea de a se prezenta.

Comisia specială a Camerei Deputaţilor şi Senatului, privind alegerile prezidenţiale din 2009 continuă audierile şi miercuri.

Au fost invitaţi Gabriel Oprea, Teodor Baconschi precum şi ambasadorii de la Madrid, Chişinău şi Roma, Nicolae Onţanu, Anghel Iordănescu. Fostul director SRI George Maior va invitat, potrivit unor surse din comisie, pe 12 iunie.

Comisia s-a întrunit şi marţi, când au fost invitaţii la audieri Vasile Blaga, Marcel Opris- seful STS, Catalin Predoiu, Eugen Tomac si ambasadori de la acea vreme - Roma, Madrid, Paris.

Comisia specială de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru verificarea organizării alegerilor din 2009 şi a rezultatului scrutinului a fost înfiinţată după ce, pe 11 mai, a fost votat de plenul reunit un proiect de hotărâre.