Grindeanu, mesaj pentru Firea: O s-o sun, nu am orgolii

Sorin Grindeanu a declarat joi seara că o va suna pe Gabriela Firea, deoarece nu are orgolii, dar a ţinut să-i transmită că el discută cu mulţi aleşi locali, dar niciunul dintre aceştia nu au ales să-i transmită eventualele probleme prin intermediul televizorului.

"Apropo de orgolii, nu am niciun fel de orgolii, doar că nu vreau decât să urmez ce ne-a cerut preşedintele partidului, Liviu Dragnea, public, ca de la aceste discuţii să ne abţinem. O s-o sun, că nu am niciun fel de orgoliu. O s-o sun pe dna primar general, o respect, nu am niciun fel de problemă, Mă interesează să se rezolve aceste probleme pentru Bucureşti şi pentru bucureşteni şi nu numai", a declarat Sorin Grindeanu la România TV, potrivit Mediafax.

El a ţinut să menţioneze că vorbeşte în fiecare zi cu foarte mulţi primari, cu foarte mulţi preşedinţi de consilii judeţene şi parlamentari.

"Am acest contact zilnic cu foarte mulţi aleşi locali din ţara noastră. Provin din administraţia locală şi ştiu problemele cu care se confruntă cei din administraţia locală. Discut cu primari sau preşedinţi de consilii judeţene care nu neapărat sunt membri de partid. Sigur că am o deschidere mult mai mare faţă de colegii mei de partid, deschidere la nivel de dialog, nu de a rezolva unele sau altele. Dar niciunul dintre aceşti colegi nu au ales să-mi transmită eventualele probleme prin intermediul televizorului, pentru că au înţeles că uşa mea e deschisă pentrui toată lumea, inclusiv pentru doamna Firea. Bucureştiul e foarte important pentru România, de aceea cred că e mai constructiv să discutăm aşezat decât la televizor", a adăugat premierul.

El a mai spus că doi dintre miniştri, cel al Transporturilor şi cel al Energiei, Răzvan Cuc şi Toma Petcu, au discutat în mai multe rânduri cu reprezentanţii Primăriei Generale a Capitalei.

"I-am cerut ministrul Transporturilor, care a avut discuţii şi în trecut cu administraţia Primăriei Capitalei să îmi prezinte punctele tari şi punctele slabe în eventualul transfer al centurii Bucureştiului către administraţia Primăriei Generale. Pe mine şi cred că şi pe dvs puţin ne interesează unde e – la Ministerul Transporturilor sau la Primărie, ci să se facă. Dacă din acest punct de vedere reiese că tot ceea ce au făcut în ultimele 2-3 luni – în acest moment centura a intrat în linia dreaptă, s-a ridicat pe SEAP, este în licitaţie, un pas extrem de important. Dacă această schimbare de administrator va îngreuna acest proces care duce la execuţiee, să ştiţi că nu noi fi de acord. Dacă va simplifica lucrurile, sunt de acord. Nu pot să nu spun că în aceste luni s-au făcut paşi importanţi. Până luni dl Cuc îmi va prezenta analiza cu puncte tari şi puncte slabe", a precizat Grindeanu.

El a mai spus că a discutat cu ministrul Toma Petcu, care i-a spus că a discutat cu reprezentanţii Primăriei în mai multe rânduri şi că au ajuns la un punct de vedere comun referitor la ELCEN-RADET.

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, joi, că nu a discutat cu premierul Sorin Grindeanu despre problemele ridicate în relaţia Primăria Capitalei- Executiv, precizând totodată că ea a fost aleasă de bucureşteni în timp ce liderul de la Palatul Victoria a fost învestit.