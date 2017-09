Lista lui Dragomir: "Ne-au șocat numele"

Fostul colonel SRI Daniel Dragomir, audiat marți în Comisia parlamentară de control a activității SRI, a prezentat Comisiei o listă cu 65 de persoane care, în opinia sa, ar trebui audiate "pentru înțelegerea statului paralel".

”În susținerea afirmațiilor sale, domul Dragomir a lăsat la comisie o listă de 65 de persoane, însemnând ofițeri activi SRI, ofițeri inactivi ai Serviciului, persoane din media, din mediul politic și din cel economic, persoane pe care domnia sa le indică să le invităm la comisia SRI și să punem întrebări pentru a proba lucruri pe care domnul Dragomir le spune”, a confirmat președintele Comisiei, Claudiu Manda.

Manda a anunțat că Dragomir a adus mandate de interceptare la Comisie și a dat numele unui fost președinte al Camerei Deputaților care ar fi beneficiat de sprijinul SRI.

"Ne-am propus să înțelegem cum funcționa mecanismul în interiorul SRI în ceea ce privește mandatele de ascultare pe presupuse fapte de terorism sau conexe, mandate care erau — spune Dragomir — pe câte 6 luni, prelungite pe câte 3 luni, care duceau până la 5 ani de ascultare, după care aceste informații au fost solicitate de DNA și folosite de DNA în acuzarea persoanelor de infracțiuni de corupție. Dragomir a prezentat probe în acest sens, mandate și ne-a explicat cum funcționau lucrurile în perioada 2009-2013 și unde ar trebui să verifice Comisia pentru a se edifica. S-a referit doar până în 2013", a precizat președintele Comisiei.

„A dat exemple de persoane politice care au fost susţinute de SRI prin media, şi anume ordine date de cei din conducerea SRI, a indicat persoana care dădea ordine, a indicat persoana politică care a beneficiat de susţinerea aceasta. Săptămâna viitoare aduce probele care susţin acest lucru. Ne-au şocat numele. Persoana politică despre care Dragomir susţine şi va aduce probe că a beneficiat de susţinerea persoanelor şi instrumentelor pe care unii din angajaţi SRI le aveau la dispoziţie este un fost preşedinte al Camerei Deputaţilor. (...) Avea funcţia de preşedinte al Camerei”, a mai relatat Manda, după audierea lui Dragomir.

Fostul colonel SRI a spus totodată Comisiei că un preşedinte de Consiliu Judeţean a fost anchetat de DNA la intervenția SRI.

„Domnul Dragomir ne-a prezentat un caz în care DNA a anchetat acea persoană la solicitarea SRI şi la intervenţia SRI, indicându-ne persoane, probe, modalitate de probare a infomaţiilor pe care dânsul ni le spune, este vorba tot de o persoană din politică şi o persoană care este, era, nu ştiu, preşedinte de Consiliu Judeţean”, a mai relatat Manda.

Daniel Dragomir urmează să fie reaudiat în Comisie marțea viitoare.

Dragomir, după audiere

"Am discutat despre culoarele din Justiție și despre chestiunile referitoare la siguranța națională. Am dat o declarație cuprinzătoare. Am dat și documente, pe care am considerat necesar că membrii Comisiei ar trebui să le vadă, în sensul înțelegerii a ceea ce eu am numit statul paralel în ultimii ani. Am prezentat și o listă de persoane, va fi avută în vedere, de 65 de persoane care eu consider că ar putea fi audiate pentru înțelegerea statului paralel. Sunt persoane ofițeri activi ai SRI, ofițeri în rezervă ai Serviciului, oameni politici, oameni de afaceri și oameni din media", a spus fostul colonel SRI, la ieșirea de la audieri.

Acesta a precizat că la momentul la care se vor încheia audierile sale va reveni "cu chestiuni mult mai precise în legătură cu ce s-a întâmplat".

"În viitorul apropiat voi face declarații cu privire la toate aspectele pe care le-am menționat până acum. Ședința Comisiei a fost una foarte concretă și tehnică", a afirmat Dragomir.